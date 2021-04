Jorge Luis Moreno: "No quería caer en el cliché para no generar estereotipos" El actor mexicano da vida a Ángel, un hombre que mantiene una relación íntima en secreto con el esposo de su mejor amiga, en el drama de suspenso de Telemundo Buscando a Frida. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Interpretar a Ángel Olvera, un hombre gay, en el actual drama de suspenso de Telemundo Buscando a Frida supuso un reto muy grande para Jorge Luis Moreno por el contexto de pandemia en el que se grabó la serie. "Sentía que Ángel siendo un personaje pasional tenía la necesidad de tener el acercamiento y contacto físico, pero para evitar contagios era necesario mantener el distanciamiento el mayor tiempo posible", cuenta el actor mexicano, quien ganó popularidad a raíz de su participación en la exitosa superserie El señor de los cielos. Tu personaje vive una disyuntiva muy fuerte ya que ama al esposo de su mejor amiga. Como actor es importante no juzgar a tu personaje, ¿cierto? Es inevitable juzgar al personaje y más en estos casos, pero lo que intento es tratar de entender al personaje, buscar más el porqué de sus acciones en lugar de definir si está bien o mal. Incluso, hay ciertas ocasiones donde ni siquiera tiene que haber explicaciones lógicas, sino que simplemente el temperamento del personaje se deja llevar por los impulsos del momento. ¿Cómo fue para ti construir esta relación en la ficción con el actor Alberto Casanova? Fue una experiencia particular. Normalmente en 'tiempos normales' uno se da la oportunidad de convivir cercanamente con los compañeros fuera del set para conocerse más y generar este ambiente de confianza en el set. Pero aquí no fue el caso. Todas las dinámicas de acercamiento se hicieron en su mayoría en videollamadas y en los mismos llamados. Y eso no fue un impedimento para conocer nuestros miedos, dudas y puntos de vista y así ir conociendo a la persona detrás del personaje. Tito es una persona muy divertida y generosa en el set. Una de las actividades que sirvió mucho para generar la convivencia detrás de las cámaras fueron las partidas de backgammon, que por cierto no vuelvo a jugar con él y su tablero porque estoy seguro de que está truqueado (ríe). Jorge Luis Moreno Image zoom Jorge Luis Moreno y Alberto Casanova ensayando una escena de Buscando a Frida | Credit: TELEMUNDO Aunque se ha avanzado mucho aún existen muchos prejuicios alrededor de la homosexualidad, ¿cambió en algo tu manera de pensar respecto a este tema o te ayudó a derribar algún prejuicio que tenías? Específicamente en este proyecto me llevó a pensar que no importa la ideología, filosofía de vida, preferencia sexual o cualquier otra característica social distintiva que tengamos. Todos somos seres humanos proclives a cometer errores y por eso es delicado el generalizarnos y reducirnos solamente en etiquetas porque también vivimos bajo un principio de individualidad pues somos seres únicos y complejos. No me siento cómodo compartiendo mi vida privada en las redes sociales Jorge Luis Moreno ¿Te dejó alguna enseñanza a nivel personal este personaje? Me ayudó a ver la individualidad del personaje, que cada uno de nosotros somos únicos, que somos seres complejos, que todos somos vulnerables en nuestras acciones y que lamentablemente podemos lastimar al otro, incluso a las personas que más queremos. Cuando comenzaste a leer los primeros capítulos, ¿cuál fue tu primera impresión de Ángel? Lo primero que pensé fue que quería ser muy cuidadoso al interpretar el personaje, no quería caer en el cliché para no generar estereotipos y simplemente interpretar a un ser humano que, en este caso, se enamora de otro hombre y, no sólo eso, sino del marido de su mejor amiga. Jorge Luis Moreno Image zoom Jorge Luis Moreno es Ángel en Buscando a Frida | Credit: TELEMUNDO Es inevitable que los personajes tiendan a tener algo del actor que lo interpreta, en este caso, ¿qué tiene Ángel de Jorge Luis? [Lo] impulsivo y contradictorio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cuál fue el mayor reto para ti a la hora de dar vida a Ángel? El contexto covid durante el rodaje fue un reto muy grande para mí pues sentía que Ángel siendo un personaje pasional tenía la necesidad de tener el acercamiento y contacto físico, pero para evitar contagios era necesario mantener el distanciamiento el mayor tiempo posible. Siento que estoy en una etapa de revaluaciones, abierto al cambio y al aprendizaje Jorge Luis Moreno ¿Hay algún tipo personaje que nunca interpretarías? Si no hay un aprendizaje de por medio no lo haría o si hay un proselitismo escondido o evidente al cual no esté de acuerdo. No te vemos muy activo en las redes sociales, te gusta tener muy bien separada tu vida privada de la profesional, ¿cierto? No me siento cómodo compartiendo mi vida privada en las redes sociales, prefiero utilizarlas como herramienta de trabajo o para difundir información que pueda ser de ayuda. Por último, ¿cómo se definiría Jorge Luis Moreno? Siento que estoy en una etapa de revaluaciones, abierto al cambio y al aprendizaje.

