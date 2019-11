Jorge Enrique Abello regresa a Telemundo El inolvidable protagonista de Yo soy Betty la fea forma parte del elenco de la nueva superserie de la cadena de habla hispana. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Además del esperado reencuentro en pantalla de Majida Issa y Johanna Fadul, quienes dieron vida a La diabla y a Daniela Beltrán, madre e hija, en Sin senos sí hay paraíso; la nueva superserie de Telemundo, Operación pacífico, también marcará el regreso a la cadena de habla hispana del reconocido actor colombiano Jorge Enrique Abello, el inolvidable protagonista del exitoso melodrama Yo soy Betty la fea. El intérprete de 51 años, que en 2004 protagonizó para Telemundo la exitosa telenovela Anita no te rajes junto a la actriz y cantante mexicana Ivonne Montero, tendrá una destacada participación especial en este nuevo drama policiaco que aterrizará a principios del próximo año en el prime time hispano con Majida y el galán mexicano Mark Tacher como protagonistas. “Para mí es un honor revelarles un secreto a todos aquellos que me siguen. Y es mi regreso después de muchos años a la pantalla de Telemundo en Operación pacífico con una aparición especial que espero disfruten mucho”, contó emocionado el intérprete de 51 años través de su perfil de Instagram donde cuenta con 1 millón de seguidores. Image zoom Jorge Enrique Abello en Operación pacífico. Cortesía TELEMUNDO Ni el actor ni la cadena han revelado aún detalles de su participación en esta ficción que se graba desde hace varios meses en Colombia y cuyo elenco completo destapamos en exclusiva en People en Español. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Operación Pacífico narra la historia de Amalia Ortega (Issa), una mujer valiente, esposa, madre y Capitán de la Unidad de Inteligencia Secreta de la Policía que no descansará hasta capturar a El Guapo (Bracho), un misterioso y poderoso narcotraficante mexicano por quien pondrá en riesgo su profesión, su vida y la de su familia. Solo su inagotable determinación la ayudará a completar la misión. Este drama policiaco también cuenta con las actuaciones de Julio Bracho, Christian Tappan, Luciano D’ Alessandro, Klemen Novak, Ernesto Benjumea, Shany Nadan, Emmanuel Orenday y la esposa de Tacher, Cynthia Alesco, entre otros. Advertisement EDIT POST

