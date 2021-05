Jorge Cao, el abuelo don Martín, ¡confirma su participación en Pasión de gavilanes 2! El actor habló de la secuela de la exitosa telenovela que producirá Telemundo y reveló quiénes del elenco original van a participar. ¿Qué pasará con Michel Brown? Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Poco a poco se van conociendo más detalles de la secuela de la exitosa telenovela Pasión de gavilanes que producirá Telemundo con gran parte de su elenco original. Jorge Cao, quien dio vida al abuelo don Martín –uno de los personajes más queridos entre los fans del melodrama– confirmó su participación en esta esperada historia durante una reciente transmisión en vivo en Instagram, donde habló por primera vez de lo que deparará esta nueva temporada. "La historia va a comenzar con 25 años después en esta familia. Los nietos y los hijos ya están grandes y ocurre un asesinato. A partir de ahí se va a desencadenar toda la nueva historia y todo lo que va a acontecer en esta familia Reyes-Elizondo", avanzó el actor. "Pero estoy seguro [de] que el maestro Julio Jiménez, uno de los grandes escritores de telenovelas de América Latina, tiene un arsenal de sorpresas para que ese público que ha esperado tanto tiempo pueda disfrutar porque es mucha la responsabilidad. Cuando uno hace un proyecto de esa envergadura que ha tenido un éxito […] uno siente que tiene una responsabilidad muy grande con el público porque la gente es muy exigente y me parece que es maravilloso que sea exigente porque son merecedores de lo mejor que uno pueda entregar", aseveró el histrión, quien tiene actualmente 77 años. Jorge Cao en Pasión de gavilanes Jorge Cao en Pasión de gavilanes | Credit: Cortesía TELEMUNDO Respecto a quiénes del elenco original van a estar participando en los nuevos capítulos, Cao confirmó que "los actores fundamentales vamos a estar". "La historia es otra historia, es el conflicto de nuestras vidas, pero el núcleo esencial de los Elizondo-Reyes vamos a estar". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La secuela, sin embargo, tendrá una importante ausencia: la de Michel Brown. "Michel está ocupado para las fechas que se plantean, pero es posible que en un momento determinado aparezca. Vamos a ver, esperemos que sí", comentó el actor. Si no hay cambios de última hora, la segunda temporada de Pasión de gavilanes comenzará a grabarse en septiembre "y para el próximo año sería el estreno", adelantó.

