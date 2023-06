Jorge Aravena lleva años ausente de las telenovelas ¡y no por decisión propia! "Es ilógico que durante 30 años venga sin parar y de un momento a otro, ¿qué pasó? ¿envejecí?, ¿me volví un mal actor?", se pregunta el actor de exitosos melodramas como Porque el amor manda y El vuelo de la Victoria. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jorge Aravena Jorge Aravena | Credit: Mezcalent Jorge Aravena lleva varios años ausente de las telenovelas y no por decisión propia. El actor, quien ha participado en exitosos melodramas como Porque el amor manda y Un camino hacia el destino, no ha vuelto a ser considerado para dar vida a un personaje fijo en un melodrama desde que interpretara a Jorge Acevedo en El vuelo de la Victoria en el año 2017. "Yo en este momento no estoy trabajando, no sé qué pasó de un momento a otro porque es ilógico que durante 30 años venga sin parar en 8 países trabajando hasta en 2 novelas por año y de un momento a otro, ¿qué pasó?, ¿envejecí?, ¿me volví en un mes mal actor?, ¿en un mes me convertí en irresponsable y llegué tarde a las grabaciones?", se preguntó Aravena en una reciente entrevista para el programa de televisión mexicano De primera mano (Imagen Televisión). Jorge Aravena Jorge Aravena | Credit: Mezcalent El actor cree que una de las razones por las que no lo han vuelto a contratar los productores es porque hoy en día se está dando prioridad al número de seguidores que se tenga en las redes sociales y él apenas cuenta con medio millón en Instagram. El intérprete peruano considera que es "importante" darle oportunidad a las nuevas generaciones. "Todos empezamos en algún momento hasta el más y la más famosa que pueda tener ahorita 70 años empezó en algún momento y le dieron la oportunidad con gente conocida", dijo. Pero resaltó que deben tener preparación y no solo millones de seguidores en las redes sociales. Jorge Aravena Jorge Aravena | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La verdadera actuación... no me gusta el nombre de 'actuación' porque me suena a mí como que estás fingiendo ser algo, tienes que sentir lo que estás haciendo para que sea real y una persona de buenas a primeras no lo va a hacer", comentó el histrión. Jorge Aravena Jorge Aravena | Credit: Instagram Jorge Aravena "Puede ser alguien que haya nacido ya así, nació con un gran talento y en la primera escena que te dio 'qué bien lo haces' si quieres ponlo a protagonizar de una vez porque tiene eso ya de nacimiento, pero es uno de miles", aseveró Aravena, quien participó en el año 2021 en la primera temporada del exitoso reality show de Telemundo La casa de los famosos.

