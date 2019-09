Jorge Aravena denuncia veto en televisión: "Me cansé de callar"

“Ya me cansé de callar”, asegura Jorge Aravena. Tras dos años alejado de la televisión, el actor peruano denunció a través de las redes sociales que no le ha sido posible volver a participar en una telenovela desde que grabó en 2017 El vuelo de la Victoria ya que, según dio a conocer, hay alguien ‘con mucho poder’ dentro del medio que está frenando su carrera ‘por todos lados’.

“Este mensaje es para toda la gente que me ha preguntado por qué no he salido más en novelas, quiero decirles que no es porque yo no quiera trabajar, es porque alguien (obviamente con mucho poder en el medio) se ha encargado que así sean las cosas y se ha dado a la tarea de frenar mi carrera por todos lados gracias al poder y contactos que tiene, carrera la cual he formado con mucho esfuerzo, responsablemente, ‘sin padrinaje’, con respeto, dedicación, sin escándalos para llamar la atención, en varias ocaciones con mucho sacrificio, como alejarme por meses de mis hijos estando pequeños, por ejemplo”, informó Aravena en Instagram.

Image zoom Jorge Aravena. Mezcalent

El actor, que ha participado en telenovelas de Televisa como Porque el amor manda y Un camino hacia el destino, reveló que lleva más de un año pidiéndole cita ‘hasta dos veces por semana’ a un ejecutivo de televisión para poder hablar de su caso sin éxito alguno.

“No sé, pero creo, solo creo, que más de un año es mucha espera por una cita”, se quejó.

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Cansado de esta injusta situación que al parecer lleva padeciendo desde hace mucho tiempo, el intérprete de 49 años avisó de que pronto hablará con pruebas y todos los detalles del caso “a ver si es normal que de la noche a la mañana ya no sea solicitado mi servicio profesional como actor y cuando he estado a punto de empezar en una producción de pronto me llaman para decirme que ya no, incluso ya después de haber negociado con la empresa”.

“Ya me cansé de callar y así como lo hacen conmigo lo hacen con mucha gente y eso no debería pasar, no tengo por qué caerle bien a todo el mundo, eso lo sé, pero eso no le da derecho a nadie a frenar a alguien, con que no me vea basta”, dejó claro Aravena.