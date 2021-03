"Yo a ella no la hubiera sacado jamás": creador de Sin senos... revela por qué salió Johanna Fadul de la historia 3 años después, el escritor de la saga, Gustavo Bolívar, compartió la verdad detrás de la polémica salida de 'Daniela Beltrán' de la exitosa telenovela. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sin senos sí hay paraíso –más tarde conocida como El final del paraíso–, se convirtió en una de las sagas más exitosas de la cadena Telemundo. Durante varios años, la historia protagonizada por Carmen Villalobos, Carolina Gaitán, Catherine Siachoque y compañía se posicionó en el gusto del público con tramas y personajes que no dejaron indiferentes a nadie. Entre los personajes más queridos por la audiencia se encontraba la hija de 'La diabla', Daniela Beltrán, interpretada por la actriz colombiana Johanna Fadul. La intérprete de 35 años se ganó pronto la simpatía del televidente a pesar de las maldades que realizaba en la ficción. Por eso no es de extrañar que a muchos les sorprendiera que el personaje tuviera el trágico desenlace que tuvo. "Yo a ella no la hubiera sacado jamás", reconoció meses atrás en una transmisión en vivo en Instagram el creador y guionista de la telenovela, Gustavo Bolívar. Entonces, ¿por qué salió realmente Fadul de la exitosa saga? "Yo a Fadul la saqué porque me habían dicho que ahí se terminaba la saga. Me dijeron: 'Se acaba, ya no hay más temporadas', entonces yo fui cerrando ciclos, cerré cosas y al final me dijeron: 'No, vamos con otra temporada'", explicó Bolívar. SSSHP__Johanna_Fadul_como_DANIELA_BARRERA_BELTRAN_001 copia Image zoom Johanna Fadul interpretó a Daniela en Sin senos sí hay paraíso | Credit: Cortesía TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo estaba muy triste porque a ese personaje lo quería muchísimo. La diablita me dio mucho, a ella también y lo hizo muy bien. Yo a ella no la hubiera sacado jamás. Yo la saqué porque me dijeron que ahí se acababa, que no había más temporadas, pero como el rating siguió subiendo y el final marcó un rating gigante dijeron: 'No, hagamos otra temporada'. Y yo ya la había matado", aclaró el escritor de la saga en una transmisión en vivo en Instagram. El resto ya es historia.

Share options

Close Login

View image "Yo a ella no la hubiera sacado jamás": creador de Sin senos... revela por qué salió Johanna Fadul de la historia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.