¡Sube la temperatura! Johanna Fadul protagoniza explosiva escena en Operación pacífico La actriz colombiana está dando mucho de qué hablar en la piel de Mariana Ortega en la nueva superserie de Telemundo. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Johanna Fadul está dando mucho de qué hablar con su participación en la recién estrenada superserie de Telemundo Operación pacífico. La talentosa actriz colombiana no se equivocaba cuando hace algunas semanas confesaba entre risas en una entrevista exclusiva con People en Español que su personaje, Mariana Ortega, cometía todos los errores posibles. La intérprete de 34 años dejó sin palabras a muchos con la candente escena íntima que protagonizó recientemente junto con el actor venezolano Luciano D´Alessandro. Y no porque se mostrara más de la cuenta sino por la fuerte carga dramática que tenía y, sobre todo, lo que supone para el transcurso de la historia que encabeza la actriz colombiana Majida Issa. Y es que el hombre con el que su personaje se dejó llevar por la pasión en un momento de debilidad es, nada más y nada menos, que su cuñado, o sea el esposo de su hermana Amalia. Una traición que la propia Amalia descubrió con sus propios ojos durante el capítulo de anoche. “Capítulo de infarto, Dios mío nuestra querida Amalia quedará devastada por este engaño, el más cruel de todos”, se puede leer entre los cientos de comentarios que inundaron las redes sociales. “Esa no es Mariana, es Daniela”, bromeó otra persona haciendo una clara alusión al personaje que interpretó Johanna en la exitosa telenovela de Telemundo Sin senos sí hay paraíso. Image zoom Johanna Fadul SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde su Colombia natal, Fadul también reaccionó con sorpresa al inesperado rumbo que está tomando su personaje en la nueva superserie de Telemundo. “OMG, viendo las historias que me mandan por inbox. Uff, fuerte, fuerte, fuerte. Operación pacífico está buenísima, lástima que aquí en Colombia no la pueda ver, esperaré cuando llegue por acá, pero uff los que están en Estados Unidos por favor no se la pierdan”, expresó la actriz en sus redes. Advertisement

Close Share options

Close View image ¡Sube la temperatura! Johanna Fadul protagoniza explosiva escena en Operación pacífico

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.