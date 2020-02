A Johanna Fadul no le resultó fácil desprenderse de Daniela, el inolvidable personaje que interpretó durante varias temporadas en la exitosa telenovela de Telemundo Sin senos sí hay paraíso. De hecho, al principio cuando la actriz colombiana comenzó a hacer castings para otros proyectos era inevitable que no saliera por algún lado la hija de La diabla. “La gente de casting me decía ‘vemos a Daniela’. Y yo decía ‘Díos mío, ¿cómo puedo hacer [para que no se vea]?”, se sincera Fadul en entrevista con People en Español. El paso del tiempo, sin duda, fue su mejor aliado para lograrlo. “Daniela fue un personaje bastante fuerte que marcó a muchas personas, pero ahí siento que está la pelea del actor, en salirte de un personaje para empezar otro”, asegura la intérprete de 34 años, quien regresa este lunes 10 de febrero a las pantallas de Telemundo como parte del elenco de Operación pacífico, la nueva superserie de la cadena de habla hispana.

Rebelde sin causa, adicta a la heroína… Mariana, tu personaje, se ve tremendo…

Yo siento más bien que Mariana es una niña demasiado inocente e ingenua a la que obviamente toda la situación que vivió junto a su hermana Amalia al perder a sus papás tan jóvenes y tener que crecer prácticamente solas apoyándose la una en la otra la hizo adentrarse en las drogas. Y creo que cuando una persona toca las drogas difícilmente sale de ellas. Es un poco lo que le pasa a mi personaje. Ella se siente tan sola que su único refugio son las drogas. Pero es una buena mujer que quiere ayudar a su hermana y que está tratando de salir adelante. Desafortunadamente se mete con un novio que no es la mejor opción que tiene.

Image zoom Johanna Fadul en Operación pacífico

¿Podríamos decir que estamos ante un personaje humano que comete errores?

Sí, pero los comete todos (ríe). A medida que va avanzando la serie el personaje también va creciendo y se va viendo su historia y todo lo que le pasa. Solo te puedo decir que sufre demasiado. Le pasan unas cosas que pobrecita. De verdad todas las situaciones traumáticas que uno se pueda imaginar le pasan a Mariana.

¿O sea que las villanías que cometiste en Sin senos... te va a tocar pagarlas de alguna forma en esta serie?

Sí (ríe). No lo había pensado de esa manera, pero por ahí dicen que el karma existe y digamos que podría ser que Daniela pasó a darle vida a otro ser que es Mariana y está pagando todas sus malas acciones en la tierra.

¿Da vértigo regresar con esta serie después del éxito tan grande que tuviste?

Claro que sí. Cada escena, cada palabra, cada momento de verdad tiene todo el amor y todas las ganas. Intenté hacerlo de la mejor manera posible, no perfecto porque nadie es perfecto en la tierra pero sí hacerlo desde el sentimiento y solo espero que la gente logre hacer ese clic y entienda el cambio de personajes porque sí son dos personajes completamente diferentes. Esta es otra vida, otro mundo. Yo creo que a Mariana le van a tener pesar y cariño. En algunos momentos van a decir ‘pero esta muchacha es estúpida’ y le van a tener un poquito de rabia. Pero son dos personajes muy diferentes. Lo único que tendrían en común es que están tocadas un poquito de ese mundo de las drogas pero contado desde dos puntos de vista diferentes porque Daniela en su vida consumió droga, su mamá solo la movía, y en cambio Mariana sí la consume.

Image zoom Johanna Fadul en Operación pacífico

¿Es justo Mariana el personaje que estabas esperando interpretar después de Daniela?

Fíjate que sí. Yo quería hacer un personaje diferente, que no fuera la mala porque muchas veces a uno como que lo enfocan y le dicen ‘como hiciste de mala siempre vas a ser la mala’. Entonces con este personaje quiero que Daniela quede en el recuerdo de la gente y que me empiecen a ver como Mariana. No que me sigan diciendo Daniela en la calle sino ahora Mariana.

¿Por qué dirías que hay que ver Operación pacífico?

Es una historia diferente que no está muy lejana de la realidad. El elenco de verdad fue seleccionado cuidadosamente para que todos compaginaran con todos. Y el trabajo de cada uno fue hecho con todo el corazón y toda el alma. En todo proyecto hay que terminar y cumplir con los planes de grabación, con el tiempo estipulado desde un comienzo pero en esta serie a pesar de todo eso nunca se dejó de cuidar el buen material. Si la escena no le gustaba a los directores se hacía hasta que saliera como se tenía que ver, sin pensar tampoco en que hay que terminar el plan de hoy porque si no se vuelve todo un caso. No. Todo se hizo de la mejor manera, con la mejor actitud, con la mejor energía. Por lo general los actores cuando empezamos a conocer a nuestros personajes ya tenemos como esa esencia dentro de nosotros y uno lee las escenas y automáticamente cuando ve que algo como que no cuadra lo cambia. Pero aquí no. Yo creo que los personajes están escritos tan bien que no hubo necesidad de tener que cambiar nada.

Operación pacífico se estrena el próximo lunes 10 de febrero a las 10 p.m., hora del Este, por Telemundo.