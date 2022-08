¡Así luce Joana Benedek, la mala malísima de Amigas y Rivales, 20 años después de la novela! ¿Qué ha sido de una de las actrices estrella de los 90 y comienzos del nuevo milenio? Su vida ha dado un giro de 180 grados. Así luce y así es su vida actual. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace algo más de 20 años, un grupo de chicas llegaron a millones de hogares con sus aventuras personales en la telenovela Amigas y rivales, la historia juvenil de Emilio Larrosa. Y como en toda serie, no podía faltar la villana. En este caso, la encargada de hacer la vida imposible a algunos de los personajes fue Joana Benedek, la actriz mexicana de origen rumano que se alzó con ese título durante su participación en importantes telenovelas como Mujeres engañadas, Mi gorda bella o Destilando amor. Desde el 2012 no se le ha vuelto a ver en un papel en la pantalla chica, pero sí en las redes, donde ha mostrado cómo es su vida en la actualidad. Benedek Joana Benedek | Credit: (Photo by Jim Wenger/WireImage) La actriz de 51 años no ha perdido un ápice de su belleza y así se puede ver en las pocas pero significativas fotos que publica en sus redes sociales. En ellas también cuenta qué es lo que le llena especialmente y no tiene nada que ver con las alfombras rojas y los focos. Su vida está muy enfocada en la espiritualidad y en el bienestar personal. Sus publicaciones muestran información sobre el crecimiento personal, terapias de sanación, la meditación, la naturaleza y y la fe, entre otras cosas. Su perfil ya sobrepasa los 113 mil seguidores y lo celebró con todos ellos. "Ningún bot ni cuentas pagadas, ni estrategias oscuras, para tener seguidores falsos. Aquí estamos los que somos y somos todos los que estamos. ¡Gracias, seres lindos, por acompañarme siempre!... El entorno y la compañía es determinante porque te influencian de tal forma, que afecta tu estado de ánimo permanentemente. Vivir en la verdad es la decisión más liberadora y parte de esa verdad es hacer lo que tú alma y corazón te pidan", lee una parte de su escrito. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esa paz en su vida no significa que no haya emociones fuertes, las hay y con mucha adrenalina. Para prueba, esta reciente aventura en la que Joana se tiró de un avión practicando el paracaidismo. Durante un tiempo mantuvo muy activo su canal de Youtube, pero no ha publicado contenido recientemente. De vez en cuanto participa en algún en vivo enfocado en los contenidos motivacionales, pero nada que ver con la televisión o el entretenimiento. Los que quieran saber de ella, la pueden encontrar en Instagram donde sí mantiene su perfil activo y habla abiertamente de los pilares y las creencias que marcan su nuevo camino.

