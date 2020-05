Jessica Díaz cumple sueño con su participación en Como tú no hay 2 La artista mexicana combina sus dos grandes pasiones, la actuación y la música, en la piel de Tina, personaje que interpreta en la exitosa telenovela de Univision. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Aunque su nombre comenzó a acaparar titulares en los principales medios de comunicación hace apenas unos meses tras confirmarse su noviazgo con José Ron, Jessica Díaz lleva varios años inmersa en el mundo artístico. Su primera telenovela, Simplemente María, la grabó en 2016 para Televisa y desde entonces no ha dejado de trabajar, interpretando personajes cada vez más importantes y complejos. Actualmente, forma parte del elenco estelar de la exitosa comedia romántica de Univision Como tú no hay 2, historia en la que da vida a Tina, una joven introvertida y luchona que le permite combinar sus dos grandes pasiones: la actuación y la música. Además de actuar en la telenovela, Jessica también interpreta su tema musical, una canción pegajosa y bailable que ha tenido un gran recibimiento por parte del público. "Siempre ha sido mi sueño ser artista, desde chiquita llevo conmigo la música y la actuación en mi vida" ¿Qué fue lo que más disfrutaste de tu participación en Como tú no hay 2? Lo que más disfruté fue darle vida a un personaje que cantara y bailara. Poder combinar ambas facetas fue una experiencia única que como artista es muy gratificante. También el tener la oportunidad de interpretar el tema de entrada fue de las cosas más bonitas que he podido vivir hasta hoy. Ha sido un sueño cumplido. ¿En qué te pareces a Tina, tu personaje? En todo (ríe). En lo introvertidas, en lo enérgicas, en que cantamos y bailamos, en lo guerreras y luchonas para cumplir nuestros sueños, en su forma de pensar y cómo reacciona con Adan. ¿Y cuál sería el aspecto que más te aleja de ella? Que baila en un bar nocturno. No sé si yo lo haría, aunque sé que Tina no lo hace por gusto, si no por sus circunstancias y lo hace para poder vivir. ¿Desde niña soñabas con ser artista? Siempre ha sido mi sueño, desde chiquita llevo conmigo la música y la actuación en mi vida. ¿Cuándo fue la primera vez que te pusiste profesionalmente frente a una cámara de televisión y cómo recuerdas ese momento? No recuerdo exactamente la primera, seguro fue en Culiacán antes de venir a estudiar al CEA de Televisa. Pero mi primer trabajo profesional ya graduada fue una película, Paraíso, y estuvo increíble vivir eso. Aunque en la escuela ya hacíamos trabajos con cámaras profesionales de televisión entonces también cuenta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Llevas ya varios años de carrera con proyectos importantes, ¿qué tan difícil o sacrificado ha sido llegar hasta este momento tan dulce en el que te encuentras? Definitivamente he tenido momentos de miel y de sal. No ha sido nada fácil, he tenido que sacrificar muchas cosas. Los de miel son los éxitos, logros y los momentos de gloria. Los de sal son los sacrificios, las depresiones, perderme momentos importantes familiares. El estar parada donde estoy hoy ha sido fruto de mucha disciplina, de madrugar, de mucho estudio, de mucho ejercicio, de comer sano, de muchas cosas. Solo yo estoy realmente consiente de lo que me ha costado. ¿Sueñas con llegar a protagonizar una telenovela o serie? Sí claro, es una meta que tengo muy clara en mi mente. Lanzas este jueves un nuevo sencillo 'Así de siempre', ¿qué nos puedes avanzar? Es una canción que nació de una ruptura amorosa. Siempre las historias de amor nos dejan grandes canciones, así que aproveché el momento de sensibilidad y salió esta canción que hoy por la cuarentena creo que es perfecta para estrenarla después de un tema de novela como el de Como tú no hay 2.

