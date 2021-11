El motivo por el que Jessica Coch se alejó de las telenovelas La que fuera villana de exitosos melodramas mexicanos como Cuando me enamoro y Un refugio para el amor se dejó ver por última vez en una telenovela en el año 2017. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jessica Coch Jessica Coch | Credit: Mezcalent Desde que debutara como antagonista en la exitosa telenovela juvenil Código postal (2006), Jessica Coch no había dejado de encadenar un proyecto tras otro posicionándose como una de las villanas más queridas de la televisión con melodramas como Mi pecado (2009), Cuando me enamoro (2010) y Un refugio para el amor (2012), entre otros. Tras dejar a un lado los personajes de villana en 2017 para interpretar a Marisol Córcega en Mi marido tiene familia, la actriz mexicana se alejó repentinamente de la pequeña pantalla hasta el día de hoy. En una reciente entrevista para Televisa Espectáculos, Coch reveló por primera vez el motivo que la ha mantenido ausente todos estos años del género que la vio nacer como estrella. "Me frené 100% por mi familia porque a mi papá le dio cáncer hace unos años, entonces pues hay que cuidarlos", explicó quien diera vida a Roberta en la telenovela Cuando me enamoro. "Yo creo que a veces vale la pena pararte un poquito por la salud. Yo prefiero mil veces ver a mi mamá que estar en un proyecto y no poderla ver por el covid", añadió. Jessica Coch Jessica Coch | Credit: Instagram Jessica Coch Ahora que la situación comienza a mejorar gracias a la vacunación, Jessica se declara lista para regresar a los foros de grabación de Televisa San Ángel. La actriz, quien cuenta con cerca de 1 millón de seguidores solo en Instagram, estuvo este lunes en las instalaciones de la empresa mexicana realizando casting para dar vida a Olga –personaje que en su día interpretó Adriana Louvier– en la segunda temporada de Corona de lágrimas, la exitosa historia que protagonizó Victoria Ruffo en el año 2012 bajo la producción de José Alberto Castro. Jessica Coch Jessica Coch | Credit: Instagram Jessica Coch SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo creo que es padrísimo y más porque a Corona de lágrimas le fue superbien, aparte la Ruffo es la Ruffo aquí y en China, entonces hoy que se están haciendo series que tienen más temporadas creo que es muy buena opción y El Güero [refiriéndose al productor] ahorita acaba de terminar al aire una novela que le fue superbien, entonces yo que he trabajado tanto con El Güero sabemos que El Güero es calidad, entonces estoy muy contenta", expresó Jessica.

