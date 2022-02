Jerónimo Cantillo, un gavilán 'diferente': "La música me conecta profundamente con Andrés porque yo también soy músico" Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jerónimo Cantillo Credit: TELEMUNDO El actor colombiano, que interpreta a Andrés Reyes Elizondo, el hijo artista de Sarita (Natasha Klauss) y Franco Reyes (Michel Brown) en la nueva temporada de Pasión de gavilanes, vive uno de los momentos más dulces de su carrera a sus 28 años. Empezar galería En su mejor momento Andrés Cantillo Credit: Instagram Andres Cantillo Jerónimo Cantillo es uno de los actores juveniles colombianos del momento. A su exitosa participación en Rebelde de Netflix en la piel de Dixon, cuya segunda temporada está pendiente de estreno en la popular plataforma de streaming, se le suma su personaje protagónico juvenil en la continuación de la exitosa telenovela de Telemundo Pasión de gavilanes, donde da vida a Andrés Reyes, el hijo de Sarita (Natasha Klauss) y Franco (Michel Brown). "Mi pasión por la actuación nace a la edad de 15 años en la escuela donde estudiaba en Santa Marta, Colombia, donde me crié", cuenta a People en Español. "Yo empiezo con la idea de hacer cursos de actuación, pero en la ciudad había muy poco del tema, entonces cuando me gradúo de la escuela a la edad de 17 años me voy a Bogotá y ahí empiezo a estudiar actuación, a hacer cursos, talleres, a trabajar con maestros de actuación". Precisamente, a esa edad hizo su debut profesional como actor en una telenovela llamada Amor de carnaval (2012) y "desde ese momento no he parado de trabajar como actor, de prepararme y de crecer profesionalmente". 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Apasionado y empático Andres Cantillo Credit: Instagram Andres Cantillo Cantillo se considera "una persona apasionada que trabaja duro por sus sueños, por lo que quiere, que tiene una fe y una convicción enorme en lo que es y en lo que puede lograr como artista". Pero, sobre todo, se define como "una persona muy empática con los demás seres humanos, una persona que siento que tengo la capacidad de comunicar con la gente de una manera natural, especial y bonita y siento que la gente también tiene esa capacidad para conectarse conmigo". 2 de 7 Ver Todo Agradecimiento Andres Cantillo Credit: Instagram Andres Cantillo El actor admite que cuando le confirmaron en su día que sería parte de la nueva temporada de Pasión de gavilanes no se lo podía creer. "Mi primera reacción fue de agradecimiento, agradecimiento con la vida, con Dios, con mi carrera, agradecimiento por el esfuerzo hecho en tantos años de trabajo como artista. Estar en un proyecto como este es algo que cualquier actor desearía y que muy pocos tenemos el chance, así que fue un momento increíble para mí y para mi vida como artista. Y la primera persona que se enteró fue mi novia que estaba ahí al lado mío y estaba igual de contenta que yo porque no lo podía creer. Pasión de gavilanes es un proyecto histórico que marcó nuestra cultura latinoamericana". 3 de 7 Ver Todo Anuncio Noche previa Andrés Cantillo Credit: Instagram Andres Cantillo El actor recuerda cómo se sentía la noche previa a su primer día de rodaje en Pasión de gavilanes 2. "Me sentía con mucha expectativa y adrenalina sobre todo por conocer a la anterior generación, a estos personajes y a estos actores que yo vi en la pantalla cuando era un niño y con los que crecí en ese momento donde ser actor era solo un sueño, entonces creo que había mucha expectativa porque iba a ser un sentimiento también de cómo mis sueños se habían materializado, de cómo soñar había valido la pena, entonces fue algo muy bonito". 4 de 7 Ver Todo Primer día Andres Cantillo Credit: Instagram Andres Cantillo "Lo que más llamó la atención el primer día de grabación en mí", comparte Jerónimo, "fue el paisaje tan bonito en el que estábamos, las locaciones". "Los escenarios naturales de Villa de Leyva son hermosos, los caballos que utilizamos para las escenas me parecieron muy bonitos y estar ahí como actor en ese paisaje y con esos animales interactuando en escena fue muy revelador porque me di cuenta que además de estar en Pasión de gavilanes estaba rodeado de naturaleza haciendo lo que más amo que es actuar, entonces fue decirme a mí mismo soy afortunado de la vida por proyectos como este". 5 de 7 Ver Todo Gavilán diferente Andrés Cantillo Credit: Instagram Andres Cantillo A diferencia del resto de gavilanes de la historia, Andrés, su personaje, es un joven liberal y músico de profesión, lo que le ha permitido conectar especialmente con él. "Yo además de ser actor también soy músico, soy cantante y entiendo todo el proceso que significa emprender ese camino de la música, entiendo lo que significa estar unido a la música, estar unido a tener la necesidad de componer, de hacer canciones, de contar historias a través de la música y es algo que me conecta profundamente con el personaje, que lo entiendo muy bien y que puedo transmitir a través del personaje porque también he vivido parte de lo que él ha vivido en mi experiencia como artista". 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio ¡Síguele la pista! Andrés Cantillo Credit: Instagram Andres Cantillo No dejes de ver a Jerónimo Cantillo como Andrés Reyes en la nueva temporada de Pasión de gavilanes de lunes a viernes a las 10 p. m., hora del Este, por la pantalla de Telemundo. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

