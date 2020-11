Close

Hermana de Jaime Camil participa en la telenovela Vencer el desamor Aunque no llevan la misma sangre a pesar de compartir el apellido Camil, Jaime e Issabela crecieron juntos, por lo que ambos siempre se han visto como hermanos. Esta es su historia. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La telenovela Vencer el desamor (Univision) se ha posicionado desde su estreno como la ficción más vista de la televisión hispana. El melodrama protagonizado por Claudia Álvarez y David Zepeda cautiva cada noche a más de 1 millón y medio de televidentes (P2+). No todos saben, sin embargo, que en la telenovela participa uno de los 5 hermanos de Jaime Camil: Issabela Camil. La actriz interpreta en la historia a la exitosa empresaria y heredera norteamericana Linda Brown, quien no ha tenido suerte en sus relaciones amorosas y se obsesiona con Eduardo nada más conocerlo (Juan Diego Covarrubias). Image zoom Isabela Camil en Vencer el desamor | Credit: Instagram Rosy Ocampo Aunque no llevan la misma sangre a pesar de compartir el apellido Camil, Jaime e Issabela crecieron juntos en el mismo hogar, por lo que ambos se ven como hermanos. La actriz tenía 6 años y dos hermanas cuando su madre se casó con el padre de Jaime, quien siempre la trató como si fuera su propia hija. Tanto es así que le dio su apellido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo llego a vivir con Jaime [el padre del actor Jaime Camil] a los seis años, muy chiquita, entonces ya toda la vida me quedé en esa casa. Lo quiero muchísimo, es mi padre", expresaba la esposa de Sergio Mayer hace justo un año en una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube. "Nosotros somos una familia todos con el mismo apellido y todos con el mismo amor. Obviamente hay diferencias y había cosas creciendo, claro que sí, no fue perfecto, hubo problemas, momentos donde había que sentarse con mi mamá y decir: ¿Por qué está pasando tal situación? Claro que sí lo vivimos, pero cuando hago el recuento de todo fue una niñez maravillosa". Image zoom Isabela Camil y Jaime Camil | Credit: Mezcalent (x2) A pesar de que solo tiene 2 medios hermanos –los hijos que tuvo su papá con la madre de Issabela– para Jaime, la actriz y las dos hermanas de esta también son su familia. "Al fin de cuentas somos como hermanos, es decir, somos hermanos, quizá no de sangre o directa o lo que sea, pero somos hermanos. Hay mucho cariño entre nosotros y mucho amor desde luego", reconocía el actor en una entrevista con el programa Hoy en 2012.

