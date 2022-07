Jacky Bracamontes tuvo que lidiar con su ego en La suerte de Loli: "Estaba acostumbrada a ser la protagonista" La conductora y actriz mexicana hizo esta sincera confesión en el programa de televisión dominicano Noches de luz, donde también reconoció que le gustaría conducir una segunda temporada de la competencia de baile Así se baila (Telemundo). Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bracamontes Jacky Bracamontes en La suerte de Loli | Credit: Telemundo (x2) Tras muchos años alejada de las telenovelas, Jacky Bracamontes aceptó en 2020 grabar una participación especial en la comedia romántica La suerte de Loli (Telemundo), historia que protagonizó Silvia Navarro. "Antes cuando hacía las novelas de protagonista estaba yo y mi alma, entonces soltera, sin compromiso, yo podía… [Antes] no pasaba nada porque estaba sola, salía a las 7 de la mañana de mi casa y llegaba hay veces que 2 de la mañana…. Hoy tengo 5 niñas que obviamente tengo a mi marido que me ayuda muchísimo con las niñas, tengo a gente que me ayuda con ellas, pero no es lo mismo. La mamá tiene que estar ahí presente y no me arrepiento. Hoy por hoy tengo la oportunidad de trabajar y hacer lo que amo, pero elegir mis tiempos, mis proyectos y ser mamá, que es lo más importante para mí", declaró la conductora y actriz mexicana durante el especial 'Cuerpos Hot' del programa de televisión dominicano Noches de luz que conduce Luz García. Acostumbrada a ser la protagonista de la historia, Bracamontes reconoció que tuvo que luchar para contener su ego durante su participación especial en La suerte de Loli. "Sé que te llegan muchísimos guiones, cómo deshacerte del ego de querer hacer un personaje y tener que declinarlo", le preguntó la conductora de origen dominicano. Silvia Navarro Jacky Bracamontes y Silvia Navarro en La suerte de Loli | Credit: Telemundo A lo que Jacky respondió: "Me pasó precisamente en La suerte de Loli, que amo y adoro a Silvia Navarro –que me tocó la fortuna de trabajar por primera vez con ella como protagonista–; pero estaba haciendo yo las escenas y sí era un tema de ego, el estaba yo acostumbrada a ser la protagonista y ahora yo estoy acompañando a la protagonista y la estoy cobijando y apoyándola. Aunque fue una participación especial fue una participación importante, entonces sí fue 'guau, hay que ubicarse'. O sea las cosas han cambiado", reconoció la presentadora. "Pero la cosa aquí, la diferencia que me ayuda a mi ego es fue decisión mía, de nadie más, elijo estar con mis hijas", agregó la heroína de exitosos melodramas como Las tontas no van al cielo y Sortilegio. Jacky Bracamontes Jacky Bracamontes en La suerte de Loli | Credit: Telemundo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La conductora admitió que le gustaría volver a realizar una participación especial en una telenovela o serie –algo que no le quite mucho tiempo– y expresó su deseo de poder tomar nuevamente las riendas de la conducción de la competencia de baile Así se baila (Telemundo). "Me encanta trabajar con Telemundo, me encantaría volver a hacer otra temporada de Así se baila, –eso no está contemplado–, pero hay que decretar las cosas que queremos… Y estoy decretando que quiero otra temporada de Así se baila, me encantaría", dijo sin dudarlo.

