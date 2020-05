Jacky Bracamontes y William Levy ¿juntos en la nueva telenovela de Telemundo? La actriz mexicana revela si le gustaría participar en la adaptación moderna de Café con aroma de mujer que protagonizará el galán cubano para Telemundo. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una de las parejas con más química en la historia de las telenovelas ha sido, sin duda, la conformada por Jacky Bracamontes y William Levy en 2009 en el exitoso melodrama de Televisa Sortilegio. La actriz mexicana y el galán cubano derrocharon pasión durante las numerosas escenas subidas de tono que protagonizaron en la piel de María José y Álex. Una química que, según reveló Jacky en su libro autobiográfico ‘La pasarela de mi vida’, traspasó la pantalla ya que ambos estuvieron saliendo un tiempo viendo a ver qué pasaba. Image zoom William Levy y Jacky Bracamontes en Sortilegio Mezcalent.com "Él me había dicho ‘yo no estoy con mi mujer, estamos separados…' por eso estábamos saliendo así como viendo qué pasaba. Sabía que su situación era complicada, que tenía un hijo y yo no quería formar una familia con una persona que ya tenía hijos pero había mucha química, nos llevábamos muy bien, nos la pasábamos muy bien juntos, nos divertíamos muchísimo", llegó a compartir en su momento la conductora de La Voz. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora, a punto de cumplirse una década de la última vez que compartieron foro de grabación, las posibilidades de que ambos vuelvan a trabajar juntos aumentan ya que tanto Jacky como William forman parte de las filas de Telemundo. ¿Pero será que a Bracamontes le gustaría participar en la adaptación moderna de la telenovela colombiana Café con aroma de mujer que va a protagonizar Levy bajo la producción de RCN Televisión para la cadena? "Hacer una participación especial me encantaría, si no es esa ya hay otras propuestas por ahí", reveló Jacky en una reciente entrevista para el programa de televisión Suelta la sopa (Telemundo). Participe en ella o no, la conductora tiene claro que será la primera que sintonizará Telemundo para ver la telenovela que encabezará su excompañero de trabajo. "Créeme que si no estoy ahí de todas formas voy a ser la primera que va a estar pegada a la televisión viendo ese proyecto", aseguró la inolvidable Maribel de Rubí.

