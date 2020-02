Jacky Bracamontes confiesa qué actor la ha besado mejor en una telenovela La presentadora rememoró, además, su primera escena de sexo en una telenovela y reconoció: "Fui malísima". By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Eduardo Santamarina, Guy Ecker, Jaime Camil, William Levy… Jacky Bracamontes ha tenido como galanes en las telenovelas que ha protagonizado a algunos de los actores más guapos y exitosos de la televisión pero, aunque con todos ha logrado derrochar una química explosiva en la pequeña pantalla, la actriz y presentadora mexicana tiene a su favorito. Así lo confesó la heroína de exitosos melodramas como Las tontas no van al cielo y Sortilegio durante el programa especial que presentó el pasado sábado por Telemundo con motivo del gran final de la séptima temporada de la superserie El señor de los cielos. “Yo les tengo que confesar algo pero Estela [refiriéndose a la esposa del actor] no me juzgues por lo que voy a decir, pero yo hice varias telenovelas, tuve varios protagonistas y el que mejor besa es Guy Ecker. No le digan a nadie. Estela no te enojes conmigo”, reveló Jacky, quien precisamente se reencontró en este programa con el intérprete de origen brasileño. Image zoom Jacky Bracamontes y Guy Ecker SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero esta no fue la única confesión que hizo Jacky sobre su pasado como protagonista de telenovelas durante la transmisión del programa especial sobre El señor de los cielos. Aprovechando que Eduardo Santamarina también estaba presente como parte del elenco de la veterana ficción de Telemundo, la presentadora rememoró la primera escena de sexo que le tocó hacer en su carrera y que curiosamente protagonizó junto al reconocido actor mexicano. “Fui malísima”, se sinceró Jacky. Image zoom Jacky Bracamontes y Eduardo Santamarina “Son bien complicadas y más la primera vez que te toca hacerlas. Me acuerdo que estábamos en Las Vegas, en una suite espectacular. Lalo encima de mí y yo así ‘Jacky mueve las manos’ y yo… Fui muy mala”, reconoció la conductora, quien compartió créditos con Santamarina en la exitosa telenovela de Televisa Rubí. Advertisement

