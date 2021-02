Jacky Bracamontes rechazó varios protagónicos hasta llegar a La suerte de Loli

Como mamá que es en la vida real de 5 niñas, Jacky Bracamontes no pudo evitar conectar de una manera muy especial con Mariana, personaje que interpreta en la nueva comedia romántica de Telemundo La suerte de Loli y que marca su esperado regreso a las telenovelas tras varios años ausente. "Fue hermoso ser parte de este proyecto", asegura en entrevista con People en Español la actriz y conductora mexicana, quien se adentra en la piel de una madre soltera de 2 niños amorosa y ejemplar a la que le queda muy poco tiempo de vida.

¿Extrañabas el set de grabación?

Definitivamente extrañaba el set. Yo estaba acostumbrada últimamente a hacer conducción que es Jacky en el escenario, pero después de 10 años –la última novela que hice fue Sortilegio (2009)– ahora regresar a los foros, con mis compañeros actores, con nuestros directores, el desprenderme de mí y darle vida a un personaje eso ya lo extrañaba muchísimo.

Image zoom Jacky Bracamontes es Mariana en La suerte de Loli | Credit: TELEMUNDO

¿Cómo fue la experiencia de trabajar con Silvia?

Yo ya había convivido con ella en alguna reunión en la que nos había tocado coincidir, pero nunca habíamos trabajado y fue un regalo increíble el conocerla y trabajar con ella. Si yo ya antes veía su trabajo y era fan, ahora mucho más porque qué mujer tan entregada a su trabajo, a su profesión, qué forma de respetar esta carrera. Fue con quien más me tocó compartir en estas escenas, pero la verdad es que La suerte de Loli tiene un elencazo.

¿Cuando grabaste la primera escena qué sentiste?

Me puse nerviosa y eso que la cámara y yo somos amigas. Nada me pone nerviosa. Me ha tocado conducir en vivo los Latin American Music Awards, varias entregas de premios y no me pongo nerviosa. Pero esta primera escena, no sé si Varoni, nuestro director, se habrá dado cuenta o Silvia, que estaba con ella, que entre que era nervio, mariposas, mucha emoción de regresar a este trabajo que tanto extrañaba de actuar porque había hecho películas, pero esto era diferente, era regresar a la televisión, que me hizo llegar hasta donde estoy, regresar a mis orígenes. Fue algo muy lindo, pero sí te confieso que me puse nerviosa. Empecé a respirar profundo y a hacer mis ejercicios porque decía: 'Voy a hablar y no me van a salir las palabras'.

Image zoom Jacky Bracamontes y sus hijos en La suerte de Loli | Credit: TELEMUNDO

Con 5 niñas en casa no debió haber sido fácil organizarse para ir a grabar, ¿no?

Fueron pocos llamados pero intensos. Yo estaba en Miami mientras que Martín y las niñas estaban en México, entonces a Martín le tocó ser papá y mamá. Con esto de que las clases ahora son en línea tuve que contratar a una maestra para que me apoyara en casa porque yo soy la maestra que se encarga de conectar a las niñas y de que hagan la tarea.

¿Fue difícil estar separada de ellas?

Me ayudó saber que mis hijas estaban bien atendidas, [pero] fue un momento duro porque estaba separada de mi familia. Pero, por otro lado, me ayudó a concentrarme y a entregarme al 100 en lo que tenía que hacer.

¿Vas a ver La suerte de Loli con tus hijas?

Definitivamente la voy a ver [con mis hijas]. Ellas me han visto haciendo promoción y han visto el banner que tengo en casa de La suerte de Loli y preguntan: 'Mamá, ¿qué es La suerte de Loli?' Entonces yo les empiezo a platicar y créeme que son las fans número 1 y las que están más puestas para que llegue ese día para ver a su mamá en la tele.

Tus hijas están acostumbradas a verte conduciendo eventos y programas, ¿qué crees que van a decir cuando te vean en un personaje que no es Jacky?

De entrada ya les he estado platicando que no soy yo, que es un personaje, y que eso es lo que es actuar. Ya las he estado preparando, pero me encantará ver su reacción. Yo creo que sí voy a grabar su carita cuando estén viendo a mamá, sobre todo la escena en la que me muero.

Image zoom Jacky Bracamontes en una escena de La suerte de Loli | Credit: TELEMUNDO

Si la Jacky de ahora pudiera hablar con la Jacky de los inicios, ¿qué le consejo le daría?

La Jacky de hoy yo creo que le diría: 'Tranquila, todo va a estar bien, síguete preparando, estudia mucho, aprende de los grandes actores que tienes alrededor de ti, todo va a salir bien y a la hora de elegir un proyecto confía en el sexto sentido para elegir bien'.

¿Has rechazado muchas telenovelas a lo largo de estos años?

Gracias a Dios sí me llegaron ofertas de varios protagónicos. Me he sentido muy honrada. Cada vez que me habla un productor y me platica es un regalo y lo agradezco muchísimo. Ahora sí que el ego se alimenta tantito cuando recibo esas llamadas. Pero, por otro lado, no es que tenga 1 hijito que lo puedo encargar, tengo 5 que están muy chiquitas y me es difícil, sobre todo cuando me proponen un proyecto de 8 meses, 1 año. Si a lo mejor me dicen 1 mes, 2 meses, una serie corta, puedo contemplarlo, como lo hice ahora con La suerte de Loli, pero un proyecto largo sí me cuesta mucho trabajo porque tengo que estar cerquita de mis hijas. A lo mejor más adelante y cuando regresemos a la normalidad, que vayan a clases, que sé que mis hijas estén por ese lado bien atendidas, pues veremos más adelante.

Image zoom Jacky Bracamontes concentrada grabando La suerte de Loli | Credit: TELEMUNDO

¿Alguna de esas telenovelas que rechazaste te hubiera hecho ilusión protagonizar?

Sí. Ha habido por ahí 2, 3 proyectos que digo: 'Me hubiera encantado', entre ellos 2 con Telemundo que los vi al aire y dije: 'Guau, me hubiera encantado'. Pero por algo pasan las cosas. Cuando me llegaron con esta propuesta de Mariana me enamoré desde que hice el piloto y dije: 'Lo tengo que hacer o lo que tengo que hacer. No sé cómo me voy a hacer el espacio con mis hijas, pero lo tengo que lograr porque estoy enamorada de Mariana'.

¿Te verías en una narconovela?

Sí, me encantaría. [Sería] algo diferente. Siempre estoy abierta a escuchar propuestas y a escuchar nuevas oportunidades, pero sí me encantaría hacer un personaje distinto porque Mariana sí es my parecida a mí, entonces actuar en algo que digan: '¿Cómo? ¿Es Jacky?'.