Jacky Bracamontes recuerda lo 'complicado' que fue trabajar con su ex Valentino Lanús en Las tontas no van al cielo La actriz y presentadora mexicana recordó recientemente lo 'complicado' que fue para ella tener como pareja a su ex Valentino Lanús hace varios años en la exitosa telenovela de Televisa. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Trabajar con una expareja se vuelve en la mayoría de las ocasiones una situación incómoda para ambas partes pero muy frecuente dentro del mundo de la interpretación. De eso sabe muy bien Jacky Bracamontes, quien compartió foro de grabación en 2008 con su ex Valentino Lanús en la telenovela Las tontas no van al cielo. Image zoom Jacky Bracamontes y Valentino Lanús La conductora de La Voz (Telemundo) recordó recientemente en el programa Netas Divinas (Unicable) lo ‘complicado’ que fue para ella tener que grabar escenas con su ex. “Yo duré 4 años y medio con Valentino, terminé con él y después de eso me invitaron a hacer Las tontas no van al cielo con Jaime Camil y con él de protagonista. La cosa aquí [es] que no nos llevamos mal porque él me cae muy bien, pero pues de todas formas era […] No estaba tan reciente pero sí era complicado”, se sinceró la presentadora mexicana, quien está próxima a rebasar los 6 millones de seguidores en Instagram. Image zoom Jacky Bracamontes y Valentino Lanús en Las tontas no van al cielo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jacky y Valentino no solo tuvieron que compartir durante meses el mismo foro de grabación en Televisa San Ángel sino que, por si no fuera ya lo suficientemente incómoda la situación, sus personajes eran pareja dentro de la ficción por lo que tenían que besarse. “De alguna forma se sentía como natural porque […] pero fue complicado porque yo ya tenía novio…”, reconoció la inolvidable protagonista de exitosos melodramas como Sortilegio y Heridas de amor en el espacio que conduce los miércoles en Unicable. Advertisement

