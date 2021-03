"Fue un shock, fue muy duro": Jacky Bracamontes recuerda la muerte de Karla Álvarez Las actrices fueron hermanas en la telenovela Heridas de amor. "Karla era una persona tan linda, tan sentimental", rememora. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Para Jacky Bracamontes todas las telenovelas que protagonizó en Televisa fueron muy especiales, pero hay una que disfrutó particularmente por las diferentes situaciones que vivía su personaje. "Yo me sentía heroína de Hollywood", asegura entre risas la actriz y conductora mexicana a People en Español sobre las escenas de acción que grabó en el melodrama Heridas de amor, historia que encabezó junto a Guy Ecker en el año 2006. "Me tocó hacer escenas que disfruté mucho. Mi hermana, Karlita Álvarez en paz descanse, iba a tener un bebé, estaba una tormenta en Tabasco tremenda, entonces yo no podía llegar, se me descompone el coche, me bajo, me enlodo, termino nadando en el río, llego a la hacienda donde vivíamos con esos ventiladores gigantescos, lluvia simulada…", rememora Jacky. En esta telenovela la también heroína del melodrama Sortilegio tuvo la oportunidad de compartir set de grabación con la actriz mexicana Karla Álvarez, cuya muerte en noviembre de 2013 a la edad de 41 años conmocionó por completo al medio artístico mexicano. Karla Álvarez y Jacky Bracamontes Image zoom Karla Álvarez y Jacky Bracamontes | Credit: Mezcalent (x2) "Fue un shock, fue muy duro", se sincera Bracamontes a People en Español a casi ocho años de la partida de la actriz sobre el momento en el que se enteró de la fatídica noticia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz, que regresó recientemente a las telenovelas con una participación especial en La suerte de Loli (Telemundo), guarda los mejores recuerdos de todos esos meses de convivencia que tuvo con Karla durante las grabaciones del melodrama. Heridas de amor Image zoom Jacky Bracamontes, Karla Álvarez y más elenco de Heridas de amor | Credit: Mezcalent "Karla era una persona tan linda, tan sentimental", asegura la intérprete de 41 años. "Llegaba y nada más de verte platicaba contigo y ya te quería abrazar", agrega. Jacky, quien tiene más de seis millones y medio de seguidores solo en Instagram, agradece a la vida haber tenido la oportunidad de trabajar y de convivir tanto tiempo con ella. "Fue muy lindo trabajar con ella, platicar con ella, compartir tantas horas con ella", asevera.

