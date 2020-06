La emotiva sorpresa de Bárbara Mori a Jacky Bracamontes ¡a 16 años de Rubí! La presentadora mexicana llevaba mucho tiempo sin saber nada de la protagonista de la exitosa telenovela de Televisa. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde sus inicios como modelo, hasta su último protagónico en Sortilegio. Jacky Bracamontes repasó este martes gran parte de su carrera artística en una emotiva entrevista que concedió por medio de una transmisión en vivo en Instagram a su amigo Jan, con quien la presentadora mexicana trabajó en 2004 en la exitosa telenovela de Televisa Rubí. Lo que la conductora no imaginaba es que durante la charla también iban a estar presentes, de manera virtual eso sí, personas que han sido muy importantes en diferentes momentos de su carrera, entre ellos sus galanes en Rubí, Sebastián Rulli y Eduardo Santamarina, quienes a través de una grabación en vídeo recordaron los momentos tan especiales que vivieron hace 16 años junto a Jacky en la inolvidable telenovela que produjo José Alberto Castro. Image zoom Jacky Bracamontes y Sebastián Rulli en Rubí Mezcalent Pero Rulli y Santamarina no fueron los únicos actores de Rubí que enviaron mensajes para Jacky. Su protagonista, Bárbara Mori, también quiso hacerle llegar un cariñoso saludo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A diferencia de Rulli o Santamarina, con quienes sigue teniendo contacto, Bracamontes hacía mucho tiempo que no sabía nada de Bárbara por lo que la sorpresa fue mayúscula. De hecho, justo antes de ver el vídeo Jacky lo había comentado con su amigo: "A mí también me encantaría verla, tampoco sé de ella. Digo la sigo en Instagram y estoy al pendiente de ella pero no la he visto físicamente, que me va a encantar darle un abrazo de los buenos", dijo la también heroína de la telenovela Las tontas no van al cielo. Jacky, que actualmente forma parte del talento exclusivo de la cadena Telemundo, no pudo ocultar la emoción en su rostro al ver el vídeo que le envío Bárbara. "Gracias, no manches. De verdad no sabes qué gusto me da ver tan bien a Bárbara, escucharla […] De verdad que también la adoro a mi Barbarita, esa Rubí que a pesar de que en pantalla se veía de que ‘ay maldita coja’ pero sí me quería Bárbara. La pasamos superbien", expresó.

La emotiva sorpresa de Bárbara Mori a Jacky Bracamontes ¡a 16 años de Rubí!

