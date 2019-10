Jacky Bracamontes confiesa qué actriz la hizo llorar en una telenovela La presentadora mexicana reveló que durante las grabaciones de uno de los melodramas que protagonizó en Televisa le dieron una cachetada tan fuerte que terminó llorando de verdad en la escena. ¿Quién fue? By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Jacky Bracamontes guarda muchos recuerdos de su participación en la exitosa telenovela Heridas de amor, historia que protagonizó en 2006 junto al galán de origen brasileño Guy Ecker. Pero hay un momento concreto de las grabaciones que tiene especialmente grabado en su memoria. Se trata de una escena de pelea que la también conductora mexicana grabó junto a la primera actriz Diana Bracho, quien era su principal enemiga dentro de la ficción, en la que ambas tenían que cachetearse. “Yo le tenía que dar una cachetada y luego ella me tenía que regresar la cachetada entonces nos estábamos poniendo de acuerdo antes [de grabarla]. ‘¿Sabes qué Jacky?’, me dice Diana. ‘Tú dámela, dámela bien y como tú me la des yo te la regreso”, contó la carismática conductora mexicana recientemente durante el programa de televisión Netas divinas (Unicable). El desenlace de la escena no fue, sin embargo, como Jacky había previsto. “Entonces ya estamos las dos, más bien yo llorando y le pego y en eso me la regresa. Se los juro que nunca en mi vida había sentido ese dolor, o sea, de que me dio”, se sinceró Jacky ante las cámaras del citado programa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fue tan fuerte la cachetada que le propinó Diana que a la también heroína del melodrama mexicano Sortilegio no le hizo faltar fingir que lloraba durante la escena ya que las lágrimas comenzaron a salirle solas. “Empecé a llorar de verdad, no era actuación. Yo decía ‘¿así se la di?’”, detalló. Image zoom Diana Bacho. Mezcalent Lo sucedido entre ambas actrices, no obstante, quedó en una simple anécdota que hoy Jacky recuerda con mucho cariño ya que, como reconoció, ambas se adoraban y tenían una excelente relación en el set. “Mi Diana es lo máximo. Se hizo una superescena”, aseguró. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Jacky Bracamontes confiesa qué actriz la hizo llorar en una telenovela

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.