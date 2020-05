"Veo escenas y digo 'ay qué mal actuaba'": Jacky Bracamontes confiesa cuál ha sido su peor telenovela La actriz y presentadora mexicana reveló, además, cuál ha sido el personaje más importante de su carrera. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Jacky Bracamontes no guarda en su memoria con el mismo cariño todas sus participaciones en telenovelas. En concreto hay una que si pudiera la borraría de sus recuerdos. Y no porque viviera una mala experiencia durante las grabaciones, sino por lo verde que estaba en ese momento a nivel actoral. Se trata de Alegrijes y rebujos, una de las primeras producciones en las que participó la conductora mexicana cuando recién iniciaba su carrera como actriz. La protagonista de exitosos melodramas como Las tontas no van al cielo y Sortilegio reconoció que le cuesta ver hoy en día escenas de esa telenovela ya que, según admitió, actuaba muy mal. "Veo las escenas y me da penita", se sinceró la presentadora durante una reciente transmisión en vivo que llevó a cabo en Instagram junto con su amigo Jomari Goyso. "La neta veo escenas y digo ‘ay qué mal actuaba’, pero pues era el primer proyecto, o sea estaba conociendo la industria, ya había tomado clases de actuación pero no es lo mismo el tomar clases a una realidad entonces sí veo escenas y casi, casi que le quiero adelantar", confesó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así como aceptó que Angélica en Alegrijes y rebujos ha sido su peor personaje, Bracamontes también reconoció que Maribel en Rubí ha sido el papel más importante de su carrera. "Yo estaba en ese momento que sabía lo que quería, que quería hacer novelas, que quería ser protagonista, pero en el momento en que Rubí y ese personaje de Maribel como que nació y creció esa pasión y todo el respeto para la actuación", aseveró. "Y mi director, que amo y adoro que es Benjamín Cann, al final del proyecto me dijo ‘tú estás lista para ser protagonista, la siguiente telenovela tiene que ser como protagonista si no no la aceptes’, entonces definitivamente Maribel fue un parteaguas en mi vida y en mi carrera", compartió la también heroína del melodrama Heridas de amor.

