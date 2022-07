De Amor descarado a Malverde: las telenovelas de Ivonne Montero en Telemundo Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Ivonne Montero Credit: Telemundo (x2) La actriz mexicana probablemente sea una de las concursantes de la segunda edición de La casa de los famosos que menos amigos se lleve de su experiencia en el exitoso reality show de Telemundo que conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego. Pero fuera de las paredes de la casa más famosa de la televisión hispana la también cantante cuenta con una importante legión de fans, por lo que tiene muchas opciones de llevarse el codiciado maletín con los $200.000, premio que ganó Alicia Machado el año pasado; especialmente ahora que se convirtió en la primera finalista. Repasamos su trayectoria en las telenovelas de Telemundo, cadena en la que debutó en el año 2003 y en la que ha logrado dejar huella con personajes de lo más variados como Anita en Anita no te rajes o Conni en la exitosa superserie El señor de los cielos. Empezar galería Amor descarado Ivonne Montero Credit: Stephen Shugerman/Getty Images Tras varias telenovelas en su país natal con Televisa, Ivonne Montero dio el salto a Estados Unidos en 2003 de la mano de Telemundo para protagonizar Amor descarado. "El momento en que yo decido hacer mi maleta para irme para allá fue con la idea de no regresar", confesó años atrás en el programa Historias engarzadas. "Yo llego a Miami e inmediatamente me siento arropada por la gente con la que llego, me hago de amigos inmediatamente y se hace una comunión entre la producción porque era la primera telenovela que producía Telemundo [en Miami]". La actriz mexicana tuvo como pareja en esta historia al retirado actor mexicano José Ángel Llamas, quien dio vida a gemelos. "Cuando yo me voy de México esa imagen de la sexy, de la sensual, desapareció. A mí en Estados Unidos no me conocían como eso, entonces ahí yo tengo que llegar a demostrar que era actriz, que podía y lo logré". En la foto, la artista posa también con el actor Melvin Cabrera, quien fue su hermano en la ficción y más tarde su pareja en la vida real, durante un evento que organizó la cadena hispana. "Yo era coprotagonista con Bárbara [Mori], ella era como villana –no era mi villana, pero era villana– y yo era la buena de la historia, entonces ya empecé a demostrar y empezó a borrarse esa imagen de la sexy, de la sensual". 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anita no te rajes Ivonne Montero Credit: Frederick M. Brown/Getty Images Un año después, en 2004, llegó a su vida Anita no te rajes, una de sus telenovelas favoritas. "Esta historia me trajo tantas cosas maravillosas en mi vida", reconoció a través de las redes sociales. "Fue uno de los proyectos más entrañables y bonitos de mi carrera", expresó. En la telenovela que se grabó en Miami la actriz tuvo como pareja a Jorge Enrique Abello, el inolvidable galán del éxito mundial Yo soy Betty, la fea. 2 de 7 Ver Todo Foto del recuerdo Ivonne Montero Credit: Ray Tamarra/Getty Images Así lucía la también cantante en 2006 en un evento de Telemundo junto a las actrices Jullye Giliberti, Aura Cristina Geithner y Lilibeth Morillo y el actor Juan Alfonso Baptista. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Sin vergüenza Ivonne Montero Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Ivonne encabezó en 2007 el cuarteto protagónico femenino de Sin vergüenza junto a Gaby Espino, Margarita Ortega y Paola Toyos, con quienes posa en la foto. En esta ocasión, la actriz se traslado hasta Colombia para grabar el melodrama. La ficción no tuvo, sin embargo, el éxito que esperaba la cadena. 4 de 7 Ver Todo El señor de los cielos 4 Ivonne Montero Credit: Instagram Ivonne Montero Tras casi diez años alejada de la pantalla de Telemundo, Ivonne regresó por todo lo alto a la cadena en 2016 como parte del elenco de la cuarta temporada de la exitosa superserie El señor de los cielos, donde dio vida a Connie, la amante de Aurelio Casillas (Rafael Amaya) y madre de Nikki, uno de sus hijos. 5 de 7 Ver Todo Malverde: el santo patrón Ivonne Montero Credit: TELEMUNDO Tras conocer de cerca a El señor de los cielos, la actriz se vistió de época en 2021 para formar parte del elenco estelar de Malverde: el santo patrón, la ambiciosa superserie que protagonizó Pedro Fernández. Este ha sido hasta la fecha su último proyecto de ficción con Telemundo. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio La casa de los famosos Actualmente, Ivonne concursa en el exitoso reality show de Telemundo. La actriz, quien cuenta con más de 1 millón de seguidores en Instagram, se convirtió este martes en la primera finalista de la actual edición por lo que ya tiene asegurada su plaza en la gala final que se celebrará el lunes 8 de agosto. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image De Amor descarado a Malverde: las telenovelas de Ivonne Montero en Telemundo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.