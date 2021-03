Close

Malverde: el santo patrón suma un nuevo caso de contagio: Ivonne Montero La actriz mexicana, quien forma parte del elenco de la nueva superserie de Telemundo, compartió en las redes sociales que lleva una semana batallando contra la COVID-19. Por Moisés González Los casos de COVID-19, la enfermedad infecciosa provocada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, no cesan dentro del elenco de la nueva superserie de Telemundo Malverde: el santo patrón, historia que comenzó a grabarse hace varias semanas en México con Pedro Fernández, Carolina Miranda y Mark Tacher entre su elenco protagónico. Tras los recientes 'positivos' de Alan Slim y Mariana Semprún, ahora ha sido la actriz mexicana Ivonne Montero la que ha anunciado en sus redes sociales que tiene coronavirus. "Lamentablemente el coronavirus me alcanzó", informó este lunes la protagonista de exitosas telenovelas como Anita no te rajes y La loba a través de un vídeo que publicó en Instagram. Ivonne compartió con sus más de 900 mil seguidores que lleva aproximadamente una semana aislada en su casa batallando contra los síntomas de la enfermedad infecciosa. "El primer día me dio dolor de cabeza –ya nunca más me volvió a dar–, los globos oculares sí me dolían horrible por varios días y una tosecita ahí que es lo que tengo ahorita. Pero digamos que voy bastante bien. Estoy saturando muy, muy bien", detalló la estrella mexicana. "Estoy tomando los ciclos de dióxido de cloro, que es con lo que yo me he estado cuidando y protegiendo de tiempo atrás, y la verdad es que bastante tranquilo, primero Dios así siga". La actriz explicó que su hija Antonella afortunadamente se encuentra viviendo desde hace varias semanas con sus abuelos, por lo que no hubo manera de que se contagiara. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estoy sola, mi hija tiene ya varias semanas con sus abuelos viviendo porque estoy trabajando, entonces no hubo ningún riesgo de contagio", aseveró la intérprete de 46 años. Image zoom Ivonne Montero y Alejandro Nones en Malverde: el santo patrón | Credit: Instagram Alejandro Nones Ivonne comenzó a grabar el mes pasado en México la primera superserie de época de Telemundo, una ambiciosa producción que se estrenará a finales de año.

