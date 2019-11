Iván Arana se sincera sobre la salida de Rafael Amaya de El señor de los cielos: "Fue doloroso e impactante para mí"

Aunque llevaba varios años inmerso en el mundo de la interpretación antes de darle vida a Ismael Casillas, fue a raíz de su participación en El señor de los cielos (Telemundo), historia a la que se unió en 2016 como hijo de Aurelio Casillas (Rafael Amaya), que la carrera artística de Iván Arana adquirió proyección internacional y su nombre comenzó a hacerse conocido entre el gran público. “Llegar a distintos lugares de Estados Unidos, República Dominicana y que la gente te conozca es la verdad muy lindo y creo que es la búsqueda de cualquier artista, que lo reconozcan en distintos lugares del mundo”, reconoce Arana. En entrevista exclusiva con People en Español, el intérprete mexicano habla de su participación en esta exitosa superserie y nos cuenta cómo vivió a nivel personal la sorpresiva salida de Amaya de la ficción.

Viví un duelo al ver el primer capítulo, la verdad sí lo sufrí, sí fue algo impactante para mí también y no se diga grabarlo

¿Qué ha supuesto para ti tu participación en El señor de los cielos?

Me ha dado una proyección muy buena en el mundo, me ha dado a conocer en varias partes del mundo, cosa que he experimentado a través de los viajes de promoción que me ha tocado estar haciendo. Llegar a distintos lugares de Estados Unidos, República Dominicana y que la gente te conozca es la verdad muy lindo y creo que es la búsqueda de cualquier artista, que lo reconozcan en distintos lugares del mundo. Y también a nivel profesional creo que me ha dado mucha experiencia y he crecido con el personaje.

Image zoom Iván Arana. Cortesía TELEMUNDO

¿Cómo fue que llegaste a la superserie?

Llegué convocado por un casting que se le hizo a mi oficina, CMX, en la cual me buscaron y fue un casting interesante porque fue un monólogo que era un poco extenso. No era una escena sencilla por lo que requirió más concentración de mi parte y también tuve que investigar a través de ese monólogo la psicología de Ismael Casillas, entonces me empapé de cosas tanto en Youtube como en libros para llegar con más solidez al casting y me fue muy bien.

¿Cómo recuerdas tu primer día en el set de grabación?

Fue lindo porque es como cuando llegas a tu primer día de escuela que no conoces a nadie pero fue agradable porque tuve la oportunidad de llegar con Wendy de los Cobos, que hacía de mi mamá, entonces creo que los dos de alguna manera hicimos equipo y nos sentíamos igual.

¿Alguna vez te imaginaste que tu participación iba a durar tanto?

La verdad sí, sí lo creí y sí me lo imaginé. Con este tipo de series no tienes idea cuando te invitan a hacer un personaje si va a evolucionar o no, pero la verdad sí lo creí.

Image zoom Iván Arana. Cortesía TELEMUNDO

¿Con quiénes del elenco has entablado más amistad?

Ha sido muy lindo el proceso de grabación. Creo que con todos los compañeros que he compartido escena, con cada uno a su nivel por supuesto, he hecho una linda amistad. Eso es algo que me ha gustado de este proyecto, que todos tenemos nuestros egos muy bien acomodados entonces todo fluye muy bien en el set y nos damos chance de ser más creativos.

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

La superserie vivió recientemente la partida de Aurelio Casillas, ¿cómo lo viviste?

La verdad sí fue doloroso también para mí como Iván Arana. El compartir tantos años con una persona y siendo su hijo… hicimos una relación muy linda. Creo que nos agarramos mucho cariño los dos. Uno como actor debe de aprender a no conectarse con ese tipo de sentimientos y saber salirse de lo que está pasando con la psicología de su personaje, pero a fin de cuentas se mezclan las cosas porque son muchos años. Por supuesto que viví un duelo al ver el primer capítulo, la verdad sí lo sufrí, sí fue algo impactante para mí también y no se diga grabarlo que tuve la oportunidad de ser ‘dirigido’ por Rafael en ese momento de esas escenas tan fuertes. La verdad yo le agradezco mucho lo que hizo él y cómo compartió su conocimiento y lo que aprendí con él. Pero sí fue fuerte, fue una cosa fuerte para todos yo creo.

¿Cómo era tener como papá en la ficción a Rafael Amaya?

Como lo comentaba hace un momento hicimos una relación muy linda, creo que nos llevábamos muy bien. Él es una persona muy ligera en el set, trata de pasarla bien, eso le he aprendido a Rafa. De alguna manera ayuda a todos a relajarnos, si él estaba relajado todos nos relajábamos. Suele suceder eso en el set con los protagonistas. Entonces él de alguna manera me ayudó mucho a sentirme tranquilo y a jugar. Él improvisa mucho entonces también yo aprendí muchísimo con él porque tenía que estar con la antena ahora sí que tratando de resolver las escenas.

¿Cómo fue la despedida entre Rafael y tú en el set de grabación?

Como actores siempre que termina uno un proyecto se quiere creer que nos podemos topar en otros proyectos. En cada término de escena, en cada término de día de grabación siempre nos dimos un gran abrazo y siempre fue con muy buena vibra y así fue también la última vez.

El señor de los cielos 7 se transmite por Telemundo a las 10 p.m., hora del Este.