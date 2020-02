Itatí Cantoral confirma su protagónico en la nueva telenovela de Televisa, ¿quién será su galán? La actriz mexicana encabezará el nuevo melodrama que producirá Nicandro Díaz. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La mexicana y el güero, la nueva telenovela que producirá Nicandro Díaz para Televisa, ya tiene a la que será su máxima estrella confirmada. Y no, no es Silvia Navarro a pesar de que el reconocido productor mexicano admitía semanas atrás encontrarse en pláticas con la guapa actriz. La encargada de dar vida al personaje principal de este nuevo melodrama, una especie de villana que pondrá a temblar a su galán masculino, será finalmente Itatí Cantoral, quien ha protagonizado para la televisora exitosas ficciones como Hasta que el dinero nos separe y Silvia Pinal frente a ti. Image zoom Itatí Cantoral “Sí, voy a hacer la telenovela de Nicandro”, confirmó en un reciente encuentro con la prensa la actriz mexicana, quien tiene 1 millón de seguidores en Instagram. La intérprete de 44 años compartirá créditos en esta historia con el actor argentino Juan Soler, a quien podemos ver en las pantallas de Univision a las 3 p.m., hora del Este, como protagonista del melodrama Me declaro culpable, historia que grabó en 2017. Image zoom Itatí Cantoral y Juan Soler “Va Juan Soler, estoy muy contenta”, expresó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La mexicana y el güero narrará la historia de un apuesto hombre norteamericano que viajará a México en busca de su familia biológica luego de que su madre adoptiva se lo pida en su lecho de muerte. “Entonces él viene a México a buscar a su familia y acá hay una gran villana”, adelantaba Nicandro semanas atrás en una entrevista para Televisa Espectáculos. La telenovela, cuyo elenco completo se irá destapando durante los próximos días, comenzará a grabarse muy pronto en México. El estreno del melodrama está previsto para la segunda mitad del año. Advertisement

Close Share options

Close View image Itatí Cantoral confirma su protagónico en la nueva telenovela de Televisa, ¿quién será su galán?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.