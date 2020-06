Itatí Cantoral será una protagonista atípica en La mexicana y el güero La actriz mexicana interpretará a una estafadora profesional en esta versión de la exitosa historia chilena Cómplices. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Televisa reactivará en los próximos días, si no hay cambios de última hora, su producción de telenovelas con nuevas historias que comenzarán a tomar forma una vez que acabe la cuarentena impuesta por la pandemia de la COVID-19. Entre esas historias se encuentra La mexicana y el guero, un melodrama con toques de comedia que producirá Nicandro Díaz, creador de exitosos títulos como Amores verdaderos, Destilando amor y Soy tu dueña. La ficción que encabezará la reconocida actriz mexicana Itatí Cantoral tendrá una ‘villagonista’, es decir una protagonista que será al mismo tiempo villana, como ya ha sucedido en otras producciones como Teresa, Rubí o Doña Barbara, con la diferencia de que en esta ocasión la ‘villagonista’ se moverá dentro del género de la comedia. Image zoom Itatí Cantoral Mezcalent El melodrama, cuyos galanes principales serán Juan Soler y Luis Roberto Guzmán, es una versión de la telenovela chilena Cómplices que se estrenó en 2006. La telenovela narra la historia de Andrea Ibarrola (Itatí), una estafadora profesional que se entera de que Tyler Somers (Juan), un millonario norteamericano, sufre por el fallecimiento de su madre adoptiva, quien en su lecho de muerte le pide que busque a su madre biológica en México. Andrea aprovechará esa situación para intentar estafarlo armando una familia falsa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La mexicana y el güero también contará con las actuaciones de la hija de El señor de los cielos, Gala Montes, Rodrigo Abed, Eleazar Gómez, Jacqueline Andere, Julio Camejo, Irán Castillo, Gabriela Carrillo, Laura Vignatti, Nora Salinas, Pablo Valentín, Gaby Zamora, Miguel Martínez, Tania Lizardo, Patricio Castillo y Sabine Moussier. Image zoom Itatí Cantoral, Gala Montes y el productor Nicandro Díaz Instagram Nicandro Díaz El melodrama marcará, además, el esperado regreso a la televisión de la actriz y cantante mexicana Rocío Banquells tras casi 4 años de ausencia, quien interpretará a Lolita, una mujer de moral rígida que sobreprotege a su único hijo, Sebastián (Eleazar Gómez). Image zoom Rocío Baquells La telenovela se estrenará en México durante la segunda mitad del año.

