¡Vence al coronavirus! Itatí Cantoral retoma las grabaciones de La mexicana y el güero La actriz mexicana celebró su vuelta al trabajo tras vencer al coronavirus con un divertido vídeo que publicó a través de las redes sociales. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Itatí Cantoral se une a la lista de celebridades que han vencido a la enfermedad infecciosa provocada por el virus SARS-CoV-2. La reconocida actriz mexicana regresó este jueves a los foros de grabación de Televisa San Ángel tras haber permanecido las últimas dos semanas en cuarentena luego de haber dado positivo por coronavirus mientras protagonizaba la telenovela de Televisa La mexicana y el güero, historia que encabeza junto a Juan Soler. La inolvidable villana del melodrama María la del barrio compartió a través de su perfil de Instagram un vídeo en el que anuncia que ya está recuperada y de vuelta al trabajo. En la grabación, Itatí aparece acompañada por dos de las actrices juveniles de la telenovela con quienes interpreta de lo más animada la canción del melodrama. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Gracias a Dios estamos de regreso trabajando con muchas ganas y mucho amor", escribió Itatí junto al vídeo. "Estoy tan contenta de volver a ver a mis amigas", dijo. La actriz aprovechó la ocasión para agradecer todas las muestras de cariño y preocupación que le han hecho llegar sus casi dos millones de seguidores de Instagram en los últimos días. "Muchas gracias por todas las personas que se preocuparon de mí", expresó. En La mexicana y el güero Itatí interpreta a Andrea, una estafadora que se hace pasar por la hermana biológica de un millonario para quedarse con su fortuna. Lo que no está en sus planes es la atracción que empieza a surgir entre ambos y que poco a poco se convertirá en amor. La telenovela, que se transmitía inicialmente a las 8:30 de la noche en México, pasó a emitirse desde hace algunas semanas a las 6:30 de la tarde, un horario que en palabras de Soler estuvo motivado por el tipo de público al que iba destinado la telenovela.

