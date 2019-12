¿Qué ha sido de la vida de Ismael La Rosa y y su esposa Virna Flores? By Moisés González ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Instagram Ismael La Rosa La pareja de actores saltó a la fama gracias a su participación en la exitosa telenovela Gata salvaje (2002) y, aunque durante muchos años los pudimos ver en melodramas de Telemundo y Venevision, hoy ambos residen en su Perú natal donde han formado una bella familia. Empezar galería Cambio de vida Image zoom Instagram Ismael La Rosa Tras muchos años residiendo en Estados Unidos, Ismael La Rosa y su esposa Virna Flores decidieron regresar en 2014 a su Perú natal por motivos de trabajo. Y, aunque su idea inicial era volver a Estados Unidos, terminaron quedándose. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Nueva aventura Image zoom Instagram Ismael La Rosa "Conocimos el formato de obras cortas, dentro de contenedores de barcos, y dijimos ‘esto tenemos que llevarlo allí’ porque queríamos un poco devolverle al Perú lo que habíamos aprendiendo fuera. Creíamos que era el momento de ya teniendo los hijos chiquitos llevarlos a Lima, poder estar por lo menos una temporada, porque nuestra idea no era quedarnos", explicaba meses atrás el actor en un programa de televisión peruano sobre su decisión de regresar a Perú. 2 de 10 Applications Ver Todo Última telenovela Image zoom Alexander Tamargo/Getty Images La última vez que pudimos ver al actor en las pantallas de Telemundo fue en 2013 cuando formó parte del elenco Marido en alquiler, historia que encabezaron Sonya Smith, Juan Soler y Maritza Rodríguez. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Último proyecto Image zoom Instagram Ismael La Rosa Virna, por su parte, también grabó su última telenovela en Miami, Santa diabla, en 2013. 4 de 10 Applications Ver Todo Nueva vida Image zoom Instagram Ismael La Rosa Desde hace cinco años la pareja de actores reside nuevamente en su Perú natal junto a sus dos hijos: Varek e Ishana. 5 de 10 Applications Ver Todo Sus retoños Image zoom Instagram Ismael La Rosa "Es increíble la velocidad con la que crecen. Ya no son unos bebés, aunque para nosotros siempre lo serán. Los veo y me derrito", escribió Ismael junto a esta instantánea de sus dos retoños que compartió a principios de noviembre en Instagram. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Los inicios Image zoom Instagram Ismael La Rosa Aunque muchos creen que se vieron por primera vez durante las grabaciones de Gata Salvaje (2003) al ser su proyecto más exitoso, lo cierto es que Ismael y Virna se conocieron un 5 de noviembre de 1997 durante el casting de la telenovela peruana La rica Vicky, historia que ambos terminaron protagonizando. "Fue un día espectacular, cada segundo desde que desperté estuvo cargado de emoción. Hice el casting de La rica Vicky, me eligieron, conocía a Ismael y firmé mi primer contrato de trabajo para televisión. Todo el mismo día", rememoró recientemente Virna en sus redes. 7 de 10 Applications Ver Todo ¡Cuánto amor! Image zoom Instagram Ismael La Rosa Dos décadas después, ambos siguen tan enamorados como el primer día. 8 de 10 Applications Ver Todo Proyecto actual Image zoom Instagram Ismael La Rosa Desde hace cuatro años Ismael y Virna están a cargo de Kontenedores, el primer espacio kooltural formado por 14 directores y 28 actores que reúne a grandes y chicos para pasar un momento de diversión y cultura. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement ¡Bella familia! Image zoom Instagram Ismael La Rosa ¡Qué viva la familia! 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

