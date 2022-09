¡Ya crecieron! Isidrito Casillas y Chemita también estarán en El señor de los cielos 8 Gabriel Bonilla y Emilio Chabre eran unos niños cuando en 2015 aparecieron por primera vez en la exitosa superserie de Telemundo, hoy ya son casi adolescentes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con el esperado regreso de su protagonista, Rafael Amaya, Telemundo reveló este martes el elenco que lidera la octava temporada de El señor de los cielos, cuyas grabaciones iniciaron recientemente en México. Un reparto que combina actores emblemáticos de la exitosa superserie, como Carmen Aub (Rutila Casillas), Iván Arana (Ismael Casillas), Isabella Castillo (Diana Ahumada) y Maricela González (La Felina), entre otros, con rostros nuevos que llegan a reforzar las tramas de la ficción, entre ellos África Zavala, Rubén Cortada y Yuri Vargas. "En la nueva temporada, para todos los que lo conocen, Aurelio Casillas está muerto. Solo sus enemigos de la DEA saben el secreto mejor guardado del desierto, el señor de los cielos está más vivo que nunca y decidido a asumir nuevamente el poder", avanzó la cadena hispana sobre esta octava temporada que, en palabras de Karen Barroeta, EVP de Producción y Desarrollo de Telemundo Global Studios, ha sido creada con un propósito claro: "deleitar nuevamente a la audiencia con un desbordante drama lleno de más emoción y acción que nunca". La nueva temporada de la superserie también contará con el regreso de los dos actores más pequeños de la saga, Gabriel Bonilla (Isidrito Casillas) y Emilio Chabre (Chemita), quienes iniciaron su participación en El señor de los cielos a una edad muy temprana. Gabriel Bonilla Carmen Aub Left: Gabriel Bonilla y Rafael Amaya | Credit: Instagram Gabriel Bonilla Right: Emilio Chabre y Carmen Aub | Credit: Instagram Emilio Chabre Gabriel Bonilla El actor de 12 años apareció por primera vez en la superserie durante su tercera temporada, que Telemundo estrenó en 2015, y desde entonces no ha dejado de interpretar temporada tras temporada a Isidrito Casillas, el hijo de Aurelio (Amaya) y Mónica Robles (Fernanda Castillo). Gabriel Bonilla Gabriel Bonilla vuelve a interpretar a Isidro Casillas en El señor de los cielos 8 | Credit: Instagram Gabriel Bonilla Emilio Chabre El actor también se unió al elenco de la superserie en su tercera temporada para interpretar en su caso a Chemita, el hijo de Chema (Mauricio Ochmann) y Rutila Casillas (Carmen Aub). Emilio Chabre Emilio Chabre retoma el personaje de Chemita en El señor de los cielos 8 | Credit: Instagram Emilio Chabre SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A punto de dejar atrás la etapa de la niñez para entrar en la adolescencia, hoy ambos vuelven a compartir set de grabación en la octava temporada de El señor de los cielos. "Gran reencuentro con un gran amigo. Regresamos con todo", escribió Bonilla a través de su perfil de Instagram junto a esta foto en la que posa con su compañero y amigo. Gabriel Bonilla Gabriel Bonilla (Isidrito) y Emilio Chabre (Chemita) en El señor de los cielos 8 | Credit: Instagram Gabriel Bonilla El señor de los cielos 8 se estrenará el próximo año por Telemundo.

