Mi mamá era editora de una revista cuando yo era muy, muy chiquita –tenía como 3 o 4 años– y desde el principio siempre supe que quería ser cantante y actriz. La cantada no se me da pero lo de actriz sí se me dio. Me acuerdo perfecto que me eligieron para un comercial cuando tenía 7 años de edad y dije: 'Es lo que quiero hacer por el resto de mi vida'. Me tardé como 2 años en convencer a mis papás de que me dejaran meterme a alguna escuela de actuación y lo conseguí. A los 9 me metí en una escuela de actuación, estuve 2 años hasta que fue mi primer personaje, que fue Alicia Lascuráin. Llevo toda la vida sabiendo que esto es lo que quiero hacer y no tengo un plan B, o sea es esto o es esto. Es lo que me apasiona, lo que me llena y lo que hace que me despierte cada mañana con la mejor sonrisa.