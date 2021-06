Hijos de Mayrín Villanueva en la telenovela Si nos dejan ¡son pareja en la vida real! Los actores se enamoraron durante las grabaciones del actual melodrama de Univision. Por Moisés González Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si nos dejan aterrizó este martes en la pantalla de Univision con una potente historia de amor encabezada por Mayrín Villanueva y Marcus Ornellas que promete dar mucho de qué hablar debido a la notable diferencia de edad que existe entre sus protagonistas. Pero la verdadera historia de amor de la telenovela que produce Carlos Bardasano para Televisa se vive detrás de cámaras entre dos de los actores más jóvenes del proyecto: Isidora Vives y Carlos Said, quienes dan vida a los hijos del personaje que interpreta Mayrín. Hermanos en la ficción y pareja en la vida real, Isidora y Carlos se enamoraron durante las grabaciones del recién estrenado melodrama de Univision y hoy mantienen un hermoso noviazgo que no dudan en presumir a los cuatro vientos a través de las redes sociales. Mayrín Villanueva Elenco telenovela Si nos dejan | Credit: TELEVISA "Te amo como nunca esperé amar a nadie, aprendo de ti todos los días, te admiro como no tienes una idea: mi amor te deseo lo mejor, rómpela", escribió este miércoles Carlos en sus historias de Instagram junto a una romántica foto en la que posa con su pareja. Las muestras de amor entre ambos son constantes desde hace un tiempo en las redes sociales. Isidora Vives Isidora Vives y Carlos Said presumen de su amor en Instagram | Credit: Instagram Carlos Said "Te quiero cada vez más, gracias por hacerme tan feliz y enseñarme lo bonito que tiene la vida", escribía hace tan solo unas semanas Isidora por medio de su perfil de Instagram. "Lo bonito de mi vida eres tú", no tardaba en responderle Said. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En Si nos dejan, Isidora interpreta a Miranda, la hija menor de la familia Carranza, una joven distinta por naturaleza a quien el derrumbe del mito de su padre la arroja a un hábito que ya tenía visos preocupantes: jugar en su Play Station, que se ha convertido en su único escape. Isidora Vives Isidora Vives es Miranda en Si nos dejan | Credit: UNIVISION Said, por su parte, se adentra en la piel de Gonzalo, el hijo varón de Alicia y Sergio Carranza, un joven que estudia medicina debido a la insistencia de su padre ya que en el fondo siempre ha sabido que su verdadera vocación es la repostería. Carlos Said Carlos Said es Gonzalo en Si nos dejan | Credit: UNIVISION Si nos dejan se transmite de lunes a viernes a las 9 p.m., hora del Este, por Univision.

