'Mina' comparte elenco con su hermano en Diseñando tu amor El hermano de la talentosa niña también participa en la telenovela de Univision que protagonizan Gala Montes y Juan Diego Covarrubias. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A sus 9 años, Isabella Vázquez es la integrante más pequeña del elenco de la telenovela Diseñando tu amor (Univision). Aunque el melodrama lleva apenas tres semanas al aire, la talentosa niña no ha dejado indiferente a nadie en la piel de Mina, una pequeña inteligente y emprendedora que siente celos de cada mujer que se le acerca a su papá. A pesar de su corta edad, Isabella lleva ya varios años sumergida en el mundo de la interpretación, pasión que heredó de su hermano Emi, quien también es actor. Emi es apenas dos años mayor que su hermana y ha participado en exitosas telenovelas de Televisa como Mi marido tiene más familia y Juntos el corazón nunca se equivoca. Curiosamente, el actor también forma parte del elenco del melodrama que protagonizan Gala Montes y Juan Diego Covarrubias con un personaje que arribó esta semana a la historia. Isabella Isabella Vázquez trabaja con su hermano Emi en Diseñando tu amor | Credit: TELEVISA; Instagram Emi "Me encantó volver a trabajar contigo Juan Diego Covarrubias", escribió en Instagram Emi, quien ya había compartido set de grabación con Covarrubias en Mi marido tiene más familia. Isabella cuenta con 7 mil seguidores en Instagram, mientras que su hermano supera los 60 mil. Ambos han estudiado actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa y, como muestran sus publicaciones de Instagram, tienen una relación muy cercana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Feliz cumple. Te amo con todo el corazón. Siempre, siempre vamos a estar juntos. Aunque me molestes y me enoje contigo eres el mejor hermano y compañero", fueron las palabras que le dedicó Isabella en agosto del año pasado a su hermano con motivo de su cumpleaños. Isabella Vázquez Isabella Vázquez y Emi son hermanos | Credit: Instagram Isabella Vázquez Ahora ambos comparten elenco en la telenovela Diseñando tu amor que Univision transmite de lunes a viernes a las 8 p.m., hora del Este.

