Isabella Tena: "Fue muy, muy padre [la experiencia de trabajar con mi hermana en El amor invencible]" La adolescente de 16 años comparte elenco con su hermana Ana Tena en la exitosa telenovela estelar de Univision, que este lunes llega a su gran final. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Inicia la cuenta atrás para el gran final de El amor invencible. La telenovela que protagonizan Angelique Boyer, Danilo Carrera y Daniel Elbittar se despedirá de la pantalla de Univision el próximo lunes 31 de julio a las 9 p. m., hora del Este. "Originalmente el personaje de David (Carrera) terminaba con Leona (Boyer) y aquí no se sabe porque hay una dualidad con el público de si Leona se queda con David o con Gael", comentaba Elbittar a principios de junio en una entrevista con People en Español sobre su desenlace. La ficción que produjo Juan Osorio unió por primera vez en una telenovela a las hermanas Ana e Isabella Tena, quienes interpretan respectivamente a Lola y Ana Julia. Isabella Tena y Ana Tena Isabella y Ana Tena | Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images La experiencia de trabajar juntas no pudo ser más positiva para ambas actrices, quienes recientemente acudieron juntas a la premier en México de la película 'Barbie'. Isabella y Ana Tena Isabella y Ana Tena | Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images "[Fue] muy padre, muy, muy padre", reconoció la menor de las hermanas, Isabella, en una entrevista para el canal de YouTube del CEA (Centro de Educación Artística de Televisa)". "Al inicio no teníamos tantas escenas juntas porque éramos como diferentes bandos, pero las escenas que hicimos fueron escenas muy padres", contó la adolescente de 16 años. Isabella, quien supera el millón de seguidores en Instagram, destaca especialmente la escena que grabaron juntas hacia el final de la telenovela en la que su personaje fue secuestrado. Isabella Tena Ana e Isabella Tena en una escena de El amor invencible | Credit: TelevisaUnivision "Nos tocó una escena muy fuerte", aseveró. "Fue una escena muy fuerte y las dos estábamos así como… la terminamos y nos abrazamos y dijimos ¡qué escenón acabamos de hacer!". Isabella y Ana Tena Ana Tena en una escena de El amor invencible | Credit: TelevisaUnivision Isabella Tena Isabella Tena en una escena de El amor invencible | Credit: TelevisaUnivision SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fuera del set de grabación, en su día a día como hermanas, Isabella y Ana siempre han sido muy unidas debido a la pequeña diferencia de edad que existe entre ambas. "Sí tenemos pleitos y todo, pero no, nos llevamos muy bien, la verdad nos apoyamos mucho y creo que esta carrera también te hace madurar y ver la vida de una manera distinta", ha declarado Ana.

