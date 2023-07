Isabella Tena: "Yo crecí en los foros con actores increíbles a los que veía y decía ¡guau!" La adolescente de 16 años, quien interpreta a Ana Julia en la exitosa telenovela El amor invencible (Univision), dio vida de niña a Luz Lascuráin en Mi corazón es tuyo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Isabella Tena Isabella Tena | Credit: Facebook Mi corazón es tuyo; TelevisaUnivision En 2018, tras finalizar las grabaciones de la exitosa telenovela Mi marido tiene más familia, Isabella Tena decidió alejarse por un tiempo de la televisión. "Yo estuve un rato descansando después de tanta novela y luego dije 'ya, quiero volver a hacer lo que me gusta y lo que quiero hacer para toda la vida'", contó en una reciente entrevista para el CEA Televisa. Comenzó entonces nuevamente a tocar puertas. Así llegó a su vida el año pasado Ana Julia, personaje que interpreta en la exitosa telenovela El amor invencible (Univision) que protagonizan Angelique Boyer y Danilo Carrera y que ha supuesto un gran reto actoral para ella a sus 16 años. "Es fuerte porque tú sabes que estás actuando pero tu cuerpo no, entonces AnaJu era una llorona y le tocaba llorar diario", reconoció la joven actriz. "Yo llegaba al foro y yo le decía a Eric Morales, que fue el director, 'oye ya, ya no quiero que llore porque me van a decir llorona, me van a decir no deja de llorar'. Y era literal, me tocaba hacer 5 escenas de llanto… Y fue muy padre porque Juan [Osorio, productor] siempre hace novelazos. Yo lo amo y le agradezco mucho las oportunidades que me ha dado". Isabella Tena Isabella Tena es AnaJu en El amor invencible | Credit: TelevisaUnivision Precisamente, Osorio fue quien le dio su primera oportunidad como actriz cuando apenas tenía 7 añitos y pudo interpretar a Luz Lascuráin en la exitosa telenovela Mi corazón es tuyo que protagonizaron Silvia Navarro y Jorge Salinas en el año 2014. Isabella Tena Isabella Tena dio vida a Luz Lascuráin en Mi corazón es tuyo | Credit: Facebook Mi corazón es tuyo "Yo crecí en los foros y crecí con actores increíbles y actores grandísimos a los que de verdad yo veía y decía '¡guau!", señaló Tena, quien también participó de niña en las telenovelas Sueño de amor y Mi marido tiene familia, del productor Osorio. Isabella Tena Isabella Tena interpretó a Frida en Mi marido tiene familia | Credit: TelevisaUnivision Tras varios años alejada de los foros de grabación, Tena se sintió muy cobijada por todo el elenco de El amor invencible, de quienes trató de absorber todo lo que pudo. "La verdad es que en este proyecto nos acobijaron a todos los jóvenes y nos dieron consejos, nos dieron experiencia y fue muy padre ver como literal tenían ganas de enseñarnos", comentó. Isabella Tena Isabella Tena con Angelique Boyer y Emiliano González de El amor invencible | Credit: Instagram Isabella Tena SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La experiencia no pudo ser más positiva. "No solo creces actoralmente, sino creces con experiencia, sales con nuevos amigos, con nuevas ganas de hacer más proyectos…". Isabella Tena Isabella Tena y Guillermo García Cantú de El amor invencible | Credit: Instagram Isabella Tena La actriz quedó tan enamorada de su profesión que hoy ya no se ve haciendo otra cosa. "Voy a seguir construyendo una carrera actoral que me sume y que yo quiero hacer", dijo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Isabella Tena: "Yo crecí en los foros con actores increíbles a los que veía y decía ¡guau!"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.