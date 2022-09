Isabella Sierra, de niña a señorita en La reina del sur 3: "El reto más grande fue tener la misma esencia pero que se viera mujer" Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Isa Sierra Credit: Telemundo (x2) La joven actriz colombiana retoma el personaje de Sofía Dantes, la hija de Teresa Mendoza (Kate del Castillo), en la esperada tercera temporada de la exitosa superserie de Telemundo, que se estrena el martes 18 de octubre a las 9 p. m., hora del Este. Empezar galería Era una niña Isa Sierra Credit: Telemundo Isabella Sierra no había cumplido aún los 13 años cuando se integró en 2018 al elenco de la exitosa superserie de Telemundo La reina del sur como la hija de Teresa Mendoza (Kate del Castillo). "Es para mí un honor hacer parte de esta hermosa producción y es muy chévere que a la gente le guste", expresaba en 2019 en una entrevista con People en Español. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio La consentida Isa Sierra Credit: Telemundo Al ser la más pequeña del elenco, la carismática niña se convirtió rápidamente en la consentida de todos. "Es muy chévere, igual ellos prácticamente no son como esos típicos adultos que te regañan a toda hora. No, son muy divertidos y aprendo muchas cosas de los grandes", llegó a declarar. 2 de 7 Ver Todo Ya creció Isa Sierra Credit: Telemundo Hoy, convertida en una hermosa jovencita de 17 años, Isabella se alista para regresar a la pantalla de Telemundo con el estreno el 18 de octubre de la esperada tercera temporada de La reina del sur. "Se me creció la chamaca, pero siempre con su esencia. Ahora es una señorita, pero siempre con su valentía, madurez, fuerza y esa gracia con la que nos enamora", escribió recientemente a través de las redes sociales sobre su personaje. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Preparación previa Isa Sierra Credit: Telemundo La actriz contó en el programa En casa con Telemundo que estuvo cuatro meses preparándose físicamente antes de comenzar a grabar la nueva temporada: "alimentación superestricta, haciendo ejercicio en las mañanas, en las tardes hacía clases de defensa personal... Y durante el proceso también entrenaba todos los días con Kate a las 4 de la mañana. Siempre fui muy juiciosa con eso". 4 de 7 Ver Todo Tráiler de La reina del sur 3 5 de 7 Ver Todo El mayor reto Isa Sierra Credit: Telemundo Isabella, quien cuenta con más de 300 mil seguidores en Instagram, confesó que el reto más grande para ella fue lograr mantener la esencia de su personaje a pesar de que ya no era una niña. "El reto más grande fue tener la misma esencia pero que se viera mujer porque una cosa es hacer el mismo personaje igualita y otra cosa es darle la evolución y que la gente la siga amando por su esencia. Creo que eso fue una de las cosas más difíciles". 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio ¡Síguele la pista! La reina del sur Credit: Telemundo No dejes de ver a Isabella Sierra a partir del 18 de octubre en la tercera temporada de La reina del sur por Telemundo. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Isabella Sierra, de niña a señorita en La reina del sur 3: "El reto más grande fue tener la misma esencia pero que se viera mujer"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.