Isabella Sierra, la hija de Kate del Castillo en La reina del sur, concluyó este martes las grabaciones de la tercera temporada de la exitosa superserie de Telemundo que se estrenará en 2022. La adolescente dedicó a través de las redes sociales un emotivo mensaje de despedida a Sofía Dantes, personaje que marcó un antes y un después en su carrera. "Te amo Sofía Dantes. Gracias por dejarme ser tú, por dejarme interpretarte, por dejar que yo llevara tu nombre, gracias por todo lo que me enseñaste, no te imaginas todo lo que he aprendido de ti. Crecimos juntas, crecí a la par contigo y ahora que veo en que te has convertido como mujer me siento orgullosa de eso", comenzó escribiendo. "Lo sé, esto suena muy raro porque le estoy hablando como si fuera una persona real pero mis colegas me van a entender. Hay personajes que marcan tu vida y a los que le agarras amor y, para mí, Sofía Dantes ha sido el personaje más importante en mi vida, me ha dado tanto, me ha dado tantas oportunidades, me ha abierto muchas puertas. Hoy vuelvo a despedirme de ti pero espero volver a verte. Te amo mi niña", concluyó su mensaje.