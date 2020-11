Close

La hija de Kate del Castillo en La reina del sur ¡ya tiene 15 años! "¿En qué momento dejó de ser una niña?", se preguntaron muchos de sus seguidores tras ver sus últimas publicaciones de Instagram. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ser la hija de Kate del Castillo en la segunda temporada de la exitosa superserie de Telemundo La reina del sur 'fue un honor' para Isabella Sierra. "Kate es una mujer maravillosa que me enseña y es una gran actriz", expresaba el año pasado la joven actriz colombiana en una entrevista con People en Español. Isabella, quien próximamente volverá a adentrarse en los zapatos de Sofía Mendoza como parte del elenco de la ya confirmada tercera temporada de La reina del sur, ha dado un importante estirón desde que hace dos años grabara entre México e Italia la citada ficción. Image zoom Isabella Sierra en La reina del sur | Credit: Cortesía TELEMUNDO Un notable cambio físico que se evidencia en las últimas imágenes que ha compartido a través de las redes sociales, donde poco queda ya de la niña que fue. Hoy, a sus 15 años, la hija de Teresa Mendoza está convertida en una adolescente con una personalidad muy definida que, como a muchas jóvenes de su edad, le encanta bailar, salir con sus amigas y hacer vídeos en la popular plataforma digital TikTok. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿En qué momento dejó de ser una niña?", se preguntó uno de sus más de 200 mil seguidores de Instagram tras ver la última publicación que compartió en Instagram. "Ya tengo 15 años", no tardó en responder Isabella. El vídeo recibió cientos de reacciones, la mayoría mensajes que subrayan lo mucho que ha crecido en apenas dos años. "No parece ella", comentó otra persona. A lo que la adolescente comentó: "Sigo siendo yo". Isabella participó recientemente en la también telenovela de Telemundo 100 días para enamorarnos, donde interpretó a Susana. "A mí me dio muy duro porque era un reto para mí que ustedes notaran la diferencia entre ambos personajes, que al verme actuar no vieran a Sofía sino a Susana. Pero 100 días... ha sido una experiencia inolvidable y es de mis favoritas también porque conocí a personas maravillosas", declaraba meses atrás la adolescente a People en Español.

