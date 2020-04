Isabella Sierra: "Fue una experiencia muy dura [estar a la altura de Kate del Castillo]"

By Moisés González

Dar vida a Sofía, la hija de Kate del Castillo, en la segunda temporada de la exitosa superserie de Telemundo La reina del sur supuso un reto inmenso para Isabella Sierra. "Yo sentía una presión actoral muy fuerte", se sinceró recientemente la adolescente de 14 años, quien forma parte del elenco del nuevo drama de la cadena 100 días para enamorarnos. "Yo decía si tengo que ser la hija de ella tengo que intentar dar el nivel que ella da, entonces yo siento que fue una experiencia muy dura, pero fue muy hermoso y maravilloso ser su hija", aseguró.

"Telemundo no nos ha confirmado si va a haber una tercera temporada"

La actriz colombiana no sabe aún si se va a grabar una tercera temporada de la ficción, como tanto piden los fans a través de las redes sociales, pero reconoció que es algo que le gustaría que pasara. "Telemundo no nos ha confirmado si va a haber una tercera temporada. Solo sé que si ustedes la piden a lo mejor sí, entonces eso ya está en manos de ustedes, pídansela muchísimo a Telemundo porque yo también quiero una tercera temporada", aseveró. "Pero en serio no tengo ni la más remota idea de si va a haber una tercera temporada. Todo está en manos de ustedes".

Image zoom Isabella Sierra es Susana en 100 días para enamorarnos Cortesía TELEMUNDO

Isabella guarda los mejores recuerdos de su participación en esta exitosa historia que Telemundo está volviendo a transmitir a las 10 p.m., hora del Este, en una edición especial.

"Me dio muy duro porque era un reto para mí que ustedes notaran la diferencia entre ambos personajes, que al verme actuar no vieran a Sofía sino a Susana"

"Yo siento que lo mejor que me llevo son los amigos, la familia que haces porque se graba tanto tiempo, 8 meses juntos, todos los días, de 6 de la mañana a 8 de la noche, como que todos con los que grabas se vuelven tu familia. Es muy duro al terminar porque sabes que ya no les vas a volver a ver todos los días, pero siento que siempre se van a quedar en tu corazón y va a ser una experiencia muy linda recordarlos. Y también algo muy hermoso que me llevo es el aprendizaje porque aprendes de manera profesional y de manera personal", compartió.

Actualmente, Isabella está enfocada en su más reciente proyecto, el drama que acaba de estrenar Telemundo en el prime time hispano con Erick Elías, Ilse Salas, David Chocarro y Mariana Treviño como protagonistas. "Es algo totalmente diferente a La reina del sur, mi personaje es totalmente diferente a Sofía, entonces a mi me dio muy duro porque era un reto para mí que ustedes notaran la diferencia entre ambos personajes, que al verme actuar no vieran a Sofía sino a Susana", se sinceró. "Pero 100 días ha sido una experiencia inolvidable y es de mis favoritas también porque conocí a personas maravillosas y me sentí demasiado cool".

Image zoom Isabella Sierra es Susana en 100 días para enamorarnos Cortesía TELEMUNDO

Entre esas personas 'maravillosas' que conoció se encuentra la actriz mexicana Sylvia Sáenz, quien interpreta a su madre en la ficción. "Con Sylvia tuvimos una conexión maravillosa desde el momento en que nos vimos. Sylvia es una mujer espectacular que te hace reír mucho, aparte de que con ella era con la que más grababa", aseveró.

100 días para enamorarnos se transmite a las 9 p.m., hora del Este, por Telemundo.