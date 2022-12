¡Exclusiva! Isabella Castillo habla sobre la salida de Matías Novoa de El señor de los cielos 8 La actriz cubana, quien fuera su pareja en la ficción y en la vida real, y su compañera de escena Carmen Aub cuentan cómo han vivido la ausencia del galán chileno en la nueva temporada de la exitosa superserie de Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Uno llega y otro se va. La octava temporada de El señor de los cielos, que Telemundo estrenará el 17 de enero a las 9 p. m., hora del Este, no solo marca el regreso de Rafael Amaya, sino también la salida de Matías Novoa, quien se unió en 2018 al elenco de la exitosa superserie. El actor de origen chileno confirmó hace varios meses en una entrevista exclusiva con People en Español que no logró llegar a un acuerdo "ni en tiempos, ni en historia" para poder retomar su personaje de Amado Casillas en los nuevos capítulos de la historia original de Luis Zelkowicz. Pero, ¿cómo ha vivido el elenco de la superserie su ausencia? Matías Novoa Matías Novoa fue Amado Leal en El señor de los cielos 8 | Credit: TELEMUNDO "Estamos acostumbrados a que al ser una historia de narcos constantemente hay personajes que mueren o se van y regresan como el caso de Doña Alba, que se ha ido ha regresado, o personajes que matan y entran personajes nuevos, entonces creo que un poco estamos acostumbrados a esto", asevera Carmen Aub, quien interpreta a Rutila Casillas. "Creo que es un poco parte de hacer una historia de narcos que sabemos que en cualquier momento podemos salir. Pero claro que nos duele porque hay personajes que le suman muchísimo y que desafortunadamente por historia tienen que matar, pero es parte de y entonces lo vivimos como los duelos se viven en la vida real y no nos queda más que seguir, la vida sigue siempre". Carmen Aub Carmen Aub es Rutila Castillas en El señor de los cielos 8 | Credit: TELEMUNDO Isabella Castillo, quien además de haber sido pareja de Matías en la ficción también fue su esposa en la vida real –ambos se casaron en 2019 y se divorciaron en 2021–, solo tiene palabras bonitas para quien fuera su compañero de escena en la exitosa superserie de Telemundo. "Matías fue un muy bonito compañero, muy buen amigo, muy buena onda, siempre muy estudiado", expresa la actriz cubana, quien da vida a Diana Ahumada. Isabella Castillo Isabella Castillo es Diana Ahumada en El señor de los cielos 8 | Credit: TELEMUNDO "La verdad que en el momento su personaje vino a aportar muchísimo en la serie, hicimos un gran equipo entre todos y aunque no esté le mandamos todos un beso y un abrazo", agrega Isabella, quien cuenta con casi 1 millón y medio de seguidores solo en Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque es un hecho que Novoa no aparecerá en la octava temporada, su elenco prefiere no revelar el final que tendrá su personaje hasta que no se estrene la superserie. "Si quieren ver la salida van a tener que ver esta serie", comenta entre risas Castillo. "Así mismo", agrega Aub. "No podemos dar detalles".

