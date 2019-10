Agradecida, ilusionada y con muchas ganas de que el público comience a disfrutar del trabajo que realizaron durante tantos meses.

Así se siente Isabella Castillo ante el estreno de la séptima temporada de la exitosa superserie de Telemundo El señor de los cielos, ficción a la que se integró el año pasado en la piel de la valiente y aguerrida Diana Ahumada. En entrevista exclusiva con People en Español la actriz de origen cubano nos cuenta todos los detalles de su participación en esta esperada historia y nos habla del esperado regreso de Rafael Amaya, Aurelio Casillas, a la ficción.

¿Te tocó coincidir con Rafael Amaya en alguna escena?

Sí, me tocó compartir con él.

¿Qué te pareció el actor?

Me parece muy buena onda. Siempre se la pasaba bromeando, muy chistoso. Y no te puedo adelantar nada (ríe).

Image zoom Isabella Castillo. Mezcalent

¿Qué mensaje le darías a los seguidores de El señor de los cielos que llevan viendo esta historia desde el año 2013 y que cada vez se ponen más exigentes?

Primero les quiero dar las gracias porque en la otra temporada terminamos sin él [Rafael Amaya] y aún así siguieron apoyándonos y creo que eso es lo más importante porque al final del día todos ahí sabemos que es su serie, él la empezó, él es El señor de los cielos, entonces el simple hecho de que hayamos terminado con tanto rating la temporada pasada estábamos muy agradecidos todos porque al final del día fue el mismo público que no nos dejó de ver.

¿Qué podemos esperar de esta nueva temporada?

Muchas sorpresas. Yo creo que justamente el hecho de no revelar mucha información es para dejar que el público se sorprenda. [Les puedo contar que] van a entrar personajes nuevos, muchas historias nuevas, más las que ya estaban y mucha más pasión y acción. La verdad es que en cada capítulo están pasando muchas cosas, los efectos especiales están fuera de liga. Yo sí creo que al público le va a encantar esta temporada igual que a nosotros. La hicimos con muchísimo amor y cuando uno hace las cosas con muchísimo amor y mucha entrega eso traspasa la pantalla. Así que tengo fe en este proyecto.

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Respecto al rumbo de tu personaje, Diana, ¿qué nos puedes avanzar?

Si en la otra temporada Diana siempre estaba echando plomo en esta séptima la van a ver echando más plomo todavía (ríe). Yo estoy enamorada de mi personaje porque siempre ponen a las mujeres, sobre todo en las telenovelas, la mayor parte del tiempo super lady, como que se tiene que poner vestidito y tiene que ser perfecta y justo lo hermoso de Diana es que es todo lo contrario. Diana es una chica impulsiva, dice lo que piensa, mal hablada, muy mal hablada, pero tiene un carácter muy fuerte y no deja que nadie cambie su opinión. Es muy rico interpretarla.

¿En qué aspectos Isabella Castillo se podría sentir identificada con Diana?

Yo tampoco soy tan lady en la vida real (ríe), de hecho hoy estoy vestida como lady y me siento rara (ríe). También en la manera a veces de caminar de Diana que es un poco town boy y yo también desde chiquita siempre lo fui y que no piensa lo que dice y suelta las cosas así como una bomba. Yo también. A veces me dicen ‘Isabella pero tienes que tener más filtro, tienes que pensar antes de hablar’ y yo ahí ‘toma lo tuyo’.

¿Qué se siente poder encabezar un proyecto tan exitoso siento tan joven?

Todavía no sé, como justo estoy en el momento yo digo que no sé lo que se siente realmente hasta que termine. A mí siempre me enseñaron que dejara que la vida me sorprendiera y no esperara nada de nadie ni de nada. Cuando me ofrecieron este personaje obviamente a mí me encantó lo que leí de Isabella entonces dije ‘voy a hacer el personaje con mucho amor’. Y justo entré en un momento en la historia donde también llegó Amado, una cosa llevó a la otra y pues sí me dieron cierta responsabilidad en la serie. La verdad yo disfruto mucho mi trabajo, disfruto mucho mi personaje y me siento bendecida y muy contenta de poder estar en este momento interpretándola porque la verdad sí lo disfruto mucho.

La séptima temporada de El señor de los cielos se estrena el lunes 14 de octubre a las 10 p.m., hora del Este, por Telemundo.