EXCLUSIVA Isabella Castillo cuenta cómo vivió la salida de Fernando Colunga de Malverde: "Nosotros nunca supimos cuáles fueron los motivos" La actriz, que forma parte del elenco de la ambiciosa superserie de época de Telemundo, cree "que no hubiera habido un mejor Malverde que no hubiera sido Pedrito Fernández". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Isabella Castillo Isabella Castillo; Fernando Colunga | Credit: Telemundo; Mezcalent La inesperada renuncia en su día de Fernando Colunga a su participación protagónica en la superserie de época Malverde: el santo patrón (Telemundo) no afectó demasiado a su elenco, ¿por qué? "Todo esto pasó antes de que empezáramos a grabar y antes de que nadie se conociera, entonces yo digo que Dios lo hace todo perfecto y por los motivos que sean, que nosotros nunca supimos cuáles fueron los motivos, todo lo que pasa, pasa para bien", asegura en entrevista con People en Español Isabella Castillo, quien forma parte del elenco de la ambiciosa ficción. "Lo de Fernando como que sí lo vivimos pero no porque fue antes de que comenzáramos a grabar, cosa que qué bueno, mejor que haya sido así a que haya sido a mitad del proyecto", agrega la actriz de raíces cubanas, quien supera el millón de seguidores en la red social Instagram. Castillo, quien también participó en la superserie El señor de los cielos, está segura de que "no hubiera habido un mejor Malverde que no hubiera sido Pedrito Fernández". "Lo hizo increíble. Caro Miranda también estuvo espectacular, talentosísima. Creo que Dios, la vida o el universo, como lo quieran llamar, siempre va acomodando las fichas de la manera correcta y creo que la pareja protagónica está increíble e hicieron un gran trabajo los dos". Pedro Fernández Pedro Fernández protagoniza Malverde: el santo patrón | Credit: TELEMUNDO Pero, ¿cómo fue su experiencia de trabajo con el reconocido actor y cantante mexicano? "Grabar con él –no solamente yo tengo esta opinión, sino todos mis compañeros– fue maravilloso. Es un gran ser humano, gran profesional, siempre con la mejor actitud; hizo un gran trabajo y con un sentido del compañerismo increíble", destaca Isabella sobre su compañero de escena. Isabella Castillo Isabella Castillo es 'La China' Navajas en Malverde: el santo patrón | Credit: TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Lo que fue la banda Malverde, que fue Alejandro Nones, Isi Rojano, Louis David Horne y Pedro Fernández, hicimos muy buena química porque la verdad que la pasábamos muy bien y yo creo que todo el que grabó con Pedro se la pasó muy bien", añade.

