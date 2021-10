Isa Vázquez: "Trabajar con mi hermano en Diseñando tu amor fue padre" Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Mina Credit: Fotógrafa Lilly patlan; TELEVISA A sus 10 años, Isa Vázquez se ha ganado el cariño del público en la piel de Mina, la 'hija' de Héctor (Osvaldo de León) en la exitosa telenovela Diseñando tu amor (Univision). En entrevista con People en Español, la carismática niña, quien empezó a actuar con apenas 5 añitos, nos comparte cómo fue su experiencia de trabajo en este melodrama protagonizado por Gala Montes y Juan Diego Covarrubias que este martes 19 de octubre llega a su gran final por la pantalla de Univision. Empezar galería ¿Te pareces en algo a Mina? Mina Credit: Cortesía Sí, me parezco en que soy valiente, en que no me dejo, en que soy lista, en que me gusta la escuela y en que quiero mucho a mi familia. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio ¿Cómo fue trabajar con Osvaldo de León? ¿Te dio algún consejo? Mina Credit: Cortesía Osvaldo fue muy buena gente conmigo, me quería mucho, me cuidaba. Y sí, sí me dio un consejo que fue para llorar. El consejo era que también conectara con los otros actores. Si estaba con Camila o con Valentina y yo necesitaba llorar y el otro personaje también necesitaba llorar pues tenía que conectar. Ese fue un gran consejo que él me dio. 2 de 7 Ver Todo Entre escena y escena, ¿qué te gustaba hacer en el set de grabación? ¿Jugabas mucho con los actores? Mina Credit: Cortesía No jugaba tanto con los actores por la pandemia, pero hacíamos TikToks, platicábamos [y] jugábamos un poquito. 3 de 7 Ver Todo Anuncio ¿Qué es lo que más disfrutaste de las grabaciones de Diseñando tu amor? Mina Credit: Cortesía Disfruté como todo el elenco, o sea al director, que fue Juan Carlos, a Juanita, a los de producción, a los del elenco... A todos ellos. 4 de 7 Ver Todo ¿Cómo haces con la escuela cuando estás grabando? ¿Es difícil compaginar ambas cosas? Mina Credit: Cortesía No me costó tanto trabajo porque estaba la pandemia y las clases eran en línea. Pero yo me imagino que sí ha de ser difícil la escuela mientras grabas. 5 de 7 Ver Todo Tu hermano también es actor, de hecho llegaron a grabar alguna escena en Diseñando tu amor, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia de actuar juntos? Mina Credit: Cortesía Fue padre trabajar con mi hermano. Me gustaría hacer un proyecto más largo con él, pero me gustó mucho. Se siente padre, compartimos cosas, hicimos travesuras y padre porque tienes alguien con quien platicar. O sea, yo tuve muchos amigos, pero hay personas que no tienen tantos amigos en las grabaciones y yo creo que tu hermano puede platicar contigo si estabas aburrida y así. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio ¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande? Mina Credit: Fotógrafa Lilly patlan Cuando sea grande quiero hacer piernas, manos y todo eso para niños y adultos que no tienen. Aunque también tengo otro problema y es que me gusta cocinar y también me gustaría ser cocinera y actriz. También quiero ser dentista, entonces no sé qué quiero ser de grande. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

