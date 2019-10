La entrevista indiscreta con... Irina Baeva: "Nunca digas nunca, pero creo que no podría perdonar la traición" By Moisés González ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Mezcalent La actriz rusa da vida a Jimena en la teleserie estelar de Univision El dragón. ¿Pero cómo es en su día a día la intérprete de 27 años? Baeva nos revela detalles desconocidos sobre ella en su entrevista más indiscreta. Empezar galería ¿Algo que aún no te has atrevido a hacer y te gustaría llevarlo a cabo? Image zoom Instagram Irina Baeva Saltar en paracaídas. Advertisement Advertisement Si solo te quedaran 24 horas de vida, ¿en qué invertirías ese tiempo? Image zoom Instagram Irina Baeva En estar con la gente que amo. ¿Si te concedieran un poder para cambiar algo de este mundo qué sería y por qué? Image zoom Instagram Irina Baeva Que la gente dejara de juzgar a los demás. Advertisement ¿Una manía confesable? Image zoom Instagram Irina Baeva Tengo una manía con la manos. Me pasaba con las de mi papá y y ahora con las de mi pareja. O sea si la mano está fría no la agarro, pero sí está caliente que nada más la pongan y yo le hago movimientos con mi mano. ¿Algo que muy poca gente sepa de ti? Image zoom Instagram Irina Baeva Que aprendí a leer a los dos años y medio. ¿Qué te hace enojar? Image zoom Instagram Irina Baeva El tráfico. Advertisement Advertisement Advertisement Si pudieras vivir solo por un día la vida de otra persona, ¿a quién elegirías y por qué? Image zoom Instagram Irina Baeva Yo creo que no viviría la vida de otra persona, más bien elegiría vivir en otra época como cuando se usaban así los vestidos grandes, palacios y todo ese tipo de cosas. Pero la vida de otra persona creo que no. Nunca sabemos qué es lo que realmente está experimentando otra persona. Yo te podría decir Salma Hayek, pero yo no sé qué problemas tiene. A lo mejor está peor que yo (ríe). ¿Cuál fue el último regalo que recibiste? Image zoom Instagram Irina Baeva Un peluche como de una ovejita que me regaló una fan cuando estaba en Perú. Se llama Flor mi fan. Está increíble el peluche y está hecho a mano. ¿Qué no podrías perdonarle nunca a una persona? Image zoom Instagram Irina Baeva Nunca digas nunca, pero yo creo que no podría perdonar la traición. Advertisement Advertisement Advertisement ¡Síguele la pista! Image zoom Instagram Irina Baeva No dejes de ver a Irina de lunes a viernes a las 10 p.m., hora del Este, por Univision. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

