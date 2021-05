"Me dolió horrible": Irina Baeva recuerda la peor cachetada que le han dado en una telenovela La actriz reveló estas y otras anécdotas de sus telenovelas en el programa Pinky Promise. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Aunque apenas lleva un lustro inmersa en el mundo de la interpretación, Irina Baeva ya podría escribir un libro con todas las anécdotas que ha vivido en un set de grabación. Algunas de esas anécdotas afloraron este jueves en el programa Pinky Promise, donde la guapa actriz rusa estuvo como invitada en compañía de su amiga, la también actriz Michelle Renaud. Como pocas veces sucede, la novia de Gabriel Soto hizo varias confesiones sobre el detrás de cámara de sus telenovelas, como la fuerte cachetada que le propinó la actriz mexicana Daniela Castro, quien fue su madre en el melodrama de Televisa Me declaro culpable (2017), mientras recreaban una escena durante la presentación a prensa del proyecto. "Me la dio en la presentación de la novela, que estaba como en vivo en Facebook y no sé qué. Yo era su hija y tenía una historia de vida muy dramática porque había atropellado a un chico y luego me enamoré de él y luego me metieron a la cárcel –estuve en la cárcel como la mitad de la novela–, pero ella no quería que yo arruinara la vida de su familia, entonces ella me dio un cachetadón que todo el mundo en Facebook así de: '¿Qué pasó?'", compartió. Irina Baeva Irina Baeva; Daniela Castro | Credit: Mezcalent (x2) La actriz reconoció que no esperaba que Daniela le fuera a pegar tan fuerte como lo hizo. "Me dolió horrible. Yo me quedé como así de agarrándome el cachete porque aparte duele horrible. A mí nunca me habían dado jamás en la vida y sí duele horrible", se sinceró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Irina también reveló que su peor beso en una telenovela se lo dio en el melodrama Pasión y poder (2015) con el actor Fabián Pizzorno, quien interpretó a Peter Ashmore. "Yo tenía uno que no me gustaba, te acuerdas de Peter Ashmore, que teníamos en Pasión y poder. Así se llamaba en la novela. Lo que pasa es que se supone que era amigo de mi papá y yo como era muy rebelde y me emborrachaba todo el tiempo […]", contó sobre la trama de su personaje que la llevó a darse un beso con el personaje que interpretaba el actor. Respecto a las escenas de pasión que ha protagonizado, la actriz destacó lo incómodo que fue grabar una escena de pasión junto al actor José Pablo Minor en Pasión y poder. "Hicimos la escena José Pablo y yo pero hacía tanto calor que te juro que cuando yo la vi en pantalla, solo una vez la vi porque salió en la novela, no sé ni cómo la pasaron por el horario porque parecía porno, o sea te lo juro sudábamos de a de veras", se sinceró. Irina baeva Irina Baeva; José Pablo Minor | Credit: Mezcalent (x2) "Yo le decía a José Pablo agárrame así para que no se me viera nada porque si es bien incómodo y te juro que sudamos de verdad, o sea en la escena de que 15 minutos ahí así de y haz la pasión. ¡Ay no, no, no, es horrible", admitió Baeva.

