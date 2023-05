Irina Baeva inicia grabaciones de su nueva telenovela ¡junto a actor de El señor de los cielos! La actriz rusa da vida a la antagonista del nuevo melodrama de TelevisaUnivision Nadie como tú. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Irina Baeva Irina Baeva graba la telenovela Nadie como tú | Credit: Instagram; Mezcalent La ciudad mexicana de Tultepec, en el estado de México, acogió este lunes el inicio de grabaciones de Nadie como tú, la nueva telenovela de TelevisaUnivision que produce Ignacio Sada con las actuaciones protagónicas de Brandon Peniche y Karla Esquivel. "No hay fecha que no llegue y plazo que no se cumpla, ya estamos aquí en Tultepec con mucha emoción… Es una mezcla de sentimientos muy padres porque hay emoción, hay nervio, hay muchas esperanzas en que esto camine bien", expresó el productor del melodrama. La telenovela, que narra la historia de Ximena (Esquivel), una joven mezcalera cuyo principal sueño es tener sus propias parcelas de magueyales para dar trabajo a los compesinos de la zona y ofrecerles mejores condiciones laborales, cuenta en su elenco con la actriz rusa Irina Baeva. La novia de Gabriel Soto llevará el rol antagónico de la historia. Precisamente, la intérprete de 30 años se encargó de grabar las primeras escenas del melodrama. Irina Baeva Irina Baeva e Iván Arana en las grabaciones de Nadie como tú | Credit: Instagram Nadie como tú Irina estuvo acompañada en este primer día de grabación por el actor mexicano Iván Arana, quien interpreta a Ismael Casillas en la exitosa superserie de Telemundo El señor de los cielos. Irina Irina Baeva e Iván Arana en las grabaciones de Nadie como tú | Credit: Instagram Moma Moreno Arana se encargará de hacer junto a Irina villanías en este nuevo melodrama. Irina Iván Arana e Irina Baeva en las grabaciones de Nadie como tú | Credit: Instagram Fanny López "Yo siempre he creído en el trabajo de Irina, la respeto mucho, su trabajo es impecable", expresaba el productor de la telenovela en una entrevista con People en Español. Más sobre Nadie como tú El melodrama, que se estrenará este verano en México por Las Estrellas a las 4:30 de la tarde, también cuenta con las actuaciones de Eduardo Santamarina, Elizabeth Álvarez, Alejandra Barros, Diego Olivera, Paty Díaz, Evangelina Sosa y Ricardo Franco, entre otros. Su productor explicaba a People en Español que la telenovela surgió "como una respuesta a la invitación de la empresa a hacer un producto pensado para las 4:30 de la tarde, una historia que contenga los elementos que en esa franja horaria sabemos que le gustan al público". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Obviamente siendo el amor un ingrediente fundamental como en toda telenovela, hay desamor, hay intrigas, hay suspenso… Pero lo más interesante es que nos topamos con una historia poderosa en cuanto a contenido, una historia que nos dio la oportunidad de poder desarrollarla en medio de un mundo que es maravilloso y mágico, que es la elaboración y la producción del mezcal que, como sabemos, es una bebida icónica en México", compartió Sada.

