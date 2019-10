Irina Baeva: "Sebastián [Rulli] es un gran compañero y antes que nada es un gran ser humano" La actriz rusa comparte créditos con el galán argentino en la telenovela estelar de Univision que también encabeza Renata Notni. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Irina Baeva no puede estar más emocionada de que el público por fin esté disfrutando de su trabajo en El dragón, teleserie que transmite actualmente Univision y en la que interpreta a Jimena, una brillante financiera que conforma el triángulo protagónico de la historia junto a Sebastián Rulli y Renata Notni. La actriz rusa, que graba actualmente en México la telenovela Soltero con hijas, se resiste; sin embargo, a definir su personaje como ‘la mala del cuento'. "Esté interpretando a la mala o a la buena a mí no me gusta catalogar a los personajes, no me gusta ponerles como esa etiqueta porque finalmente yo considero que cualquier personaje que te toque interpretar antes que nada es ser humano", asegura Baeva en entrevista exclusiva con People en Español. Image zoom Cortesía UNIVISION Si bien es consciente de que ‘a lo mejor en algunos momentos toma decisiones incorrectas', la intérprete de 27 años no considera que Jimena sea una mujer mala. "Es una mujer que tiene mucha ambición, pero ambición yo diría sana porque realmente lo que ella quiere es que la reconozcan", matiza la guapa rusa. "Lo que le pasa a Jimena es que se enamora, como cualquier mujer quiere que el hombre la voltee a ver y que esté a su lado, pero pues ahí ya encontrará muchos obstáculos y tomará decisiones que a lo mejor no son correctas en ese momento pero pues así es como ella siente", agrega. No es villana, pero digamos que si da un giro importante a tu carrera porque tus últimos proyectos fueron como protagonista…

Sí, exacto. Y creo que esa es también una de las cosas más importantes y más bonitas para un actor porque qué aburrido sería siempre interpretar a personajes que tengan características similares. Es mucho más interesante explorar nuevos horizontes. Creo que no solamente te hace crecer como actriz sino como persona también. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Dicen que las antagonistas se divierten más, ¿fue este tu caso también?

Yo siempre trato de divertirme mucho en el proyecto, claro que cuando haces como por ahí alguna maldad, alguna cosita que a lo mejor en la vida real no lo harías, lo gozas muchísimo y pues Ximena realmente sí ha tenido varias momentitos de esos. Image zoom Instagram Irina Baeva ¿Cómo fue trabajar con Sebastián Rulli?

No tenía la oportunidad de trabajar con Sebastián. Habíamos coincidido un par de veces en los eventos de Televisa [por lo que] ya nos conocíamos, pero la verdad es que fue increíble porque Sebastián es un gran compañero y antes que nada es un gran ser humano. Logramos hacer una amistad muy bonita entre todos los que estábamos grabando. De pronto ya eran muy cansadas las filmaciones y Sebastián siempre estaba enfocado en lo suyo y eso también a uno le ayuda, el ver que el otro actor está comprometido con su personaje, con el proyecto también como que te pone cierta responsabilidad de tener que estar al mismo nivel. Sebastián es muy buen actor, tiene muchísima experiencia en esto y también eso siempre es bueno para uno porque ahí vas aprendiendo y ahí le robas un poquito de la parte de su experiencia (ríe). El dragón se transmite a las 10 p.m., hora del Este, por Univision.

