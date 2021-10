Instagram elimina foto del reencuentro de las actrices de El señor de los cielos "La borraron por mostrar algo que es una realidad. Otros que crean contenido inapropiado en redes si no lo bajan", lamentó la actriz Sabrina Seara. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El señor de los cielos Reencuentro actrices de El señor de los cielos | Credit: Instagram Gala Montes Fernanda Castillo, Sabrina Seara, Carmen Aub y Gala Montes protagonizaron este miércoles un emotivo reencuentro en México a varios años de haber trabajado juntas en la exitosa superserie de Telemundo El señor de los cielos, donde se hicieron muy amigas. "¡Qué emoción que estemos juntas de nuevo! Creo que lo dije como 7 veces pero es que es tan difícil en esta carrera una amistad como la nuestra, que se mantiene a pesar de los años, los proyectos, los cambios de vida. Adoro y admiro a estas mujeres que una vez fuimos familia en un set y que hemos decidido seguirlo siendo fuera", escribió Castillo en Instagram. Con motivo del mes de la lucha contra el cáncer de mama, enfermedad con la que Gala está muy comprometida ya que su madre la sufrió en dos ocasiones, las actrices aprovecharon su reencuentro para portar unas camisetas conmemorativas a la lucha contra este mal. "Gracias porque siempre han sido parte de esto, porque se preocupan por las mujeres de México y porque utilizan su voz de una manera positiva", no tardó en agradecerles Gala. La protagonista de la exitosa telenovela Diseñando tu amor (Univision) se llevó, no obstante, una sorpresa desagradable al ver que Instagram había decidido eliminar su publicación, por lo que horas más tarde optó por volver a compartirla tras denunciar lo sucedido. Gala Montes La foto que Instagram eliminó y Gala Montes volvió a publicar | Credit: Instagram Gala Montes SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La borraron por mostrar algo que es una realidad. Estamos apoyando y creando conciencia y tantos otros que crean contenido inapropiado en redes si no lo bajan", lamentó Seara. Sabrina Seara Credit: Instagram "Es correcto", no tardó en responderle Montes a su amiga.

