Inician las grabaciones de la telenovela de TelevisaUnivision Perdona nuestros pecados Emmanuel Palomares y Oka Giner son los protagonistas de este nuevo melodrama que también cuenta con la actuación estelar de Erika Buenfil. Mira aquí sus primeras imágenes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Erika Buenfil Oka Giner y Emmanuel Palomares; Erika Buenfil | Credit: Instagram (x2) 3, 2, 1… ¡acción! Este lunes 10 de octubre comenzó a grabarse en México Perdona nuestros pecados, la nueva telenovela de TelevisaUnivision que produce Lucero Suárez, responsable de exitosos títulos como Enamorándome de Ramón, Ringo y Te doy la vida. El melodrama marca el debut como protagonistas de Emmanuel Palomares y Oka Giner, quienes no pueden estar más emocionados de iniciar esta nueva e importante aventura profesional en sus carreras. "Estamos muy emocionados, feliz de compartir con mi querido Emmanuel", expresó ante las cámaras de Televisa Espectáculos la actriz mexicana. "Aquí estamos muy contentos, se viene un proyecto precioso, muy importante para nosotros y para todo el equipo", agregó por su parte el galán de origen venezolano, quien interpreta a Simón del Monte en el actual melodrama de estelar de Univision La herencia: un legado de amor. Perdona nuestros pecados Oka Giner y Emmanuel Palomares interpretan a Elsa y Andrés en Perdona nuestros pecados | Credit: Instagram Emmanuel Palomares La telenovela ya comenzó a tomar forma y a través de las redes sociales algunos de sus actores ya han compartido imágenes de lo que han sido estas primeras jornadas de trabajo. Este es el caso de Erika Buenfil, quien da vida a la protagonista adulta. Erika Buenfil Erika Buenfil da vida a Estela en Perdona nuestros pecados | Credit: Instagram Erika Buenfil "La historia está superfuerte, es una telenovela muy fuerte. Tuve la suerte de que me llegara, de que Lucero pensara en mí para este proyecto", contaba la actriz mexicana, quien tiene 5 millones de seguidores en Instagram, días atrás en un encuentro con medios de comunicación en México. Erika Buenfil Erika Buenfil y Marisol del Olmo en las grabaciones de Perdona nuestros pecados | Credit: Instagram Jorge Salinas, Marisol del Olmo, Sabine Moussier, César Évora y Osvaldo de León, entre otros, también forman parte del elenco de este melodrama que se estrenará el próximo año. Perdona nuestros pecados Emmanuel Palomares y Jorge Salinas en las grabaciones de Perdona nuestros pecados | Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En Perdona nuestros pecados, Palomares interpreta a Andrés, "un hombre valiente y noble que va a hacer lo imposible por tener el amor de la mujer que ama". Perdona nuestros pecados Emmanuel Palomares y Okar Giner junto a la productora del melodrama | Credit: Instagram "Es un amor prohibido de esos peligrosos, pero lleno de un amor profundo y verdadero", contaba el intérprete de 32 años en una reciente entrevista con People en Español.

