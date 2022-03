Inician oficialmente las grabaciones de la telenovela Mujer de nadie con Livia Brito y Marcus Ornellas como protagonistas La productora Giselle González reunió este lunes al elenco del melodrama para la tradicional misa y el claquetazo de inicio de grabaciones de la nueva producción de TelevisaUnivision. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Livia Brito Marcus Ornellas y Livia Brito, protagonistas de Mujer de nadie | Credit: Instagram Mujer de nadie Este lunes iniciaron oficialmente las grabaciones de Mujer de nadie, la nueva telenovela de TelevisaUnivision que produce Giselle González (Imperio de mentiras, Caer en tentación). Gran parte del elenco y equipo de producción del melodrama que protagonizan Livia Brito y Marcus Ornellas se reunieron esta mañana en las instalaciones de Televisa San Ángel para la tradicional misa y el claquetazo de inicio de grabaciones. "Es una gran emoción la que me provoca hoy estar aquí viendo de nuevo tantas caras juntas, como una vez más se consolida un equipo al que agradezco enormemente que esté aquí y que juntos hemos logrado lo que hoy vemos. Es una historia que me inspira muchísimo, es una historia que representa un gran reto porque es algo diferente a lo que habíamos contado, pero que estoy segura que una vez más con todo el apoyo de mi equipo de producción, con todo el apoyo de la gente de servicios que nos ha acompañado esto va a ser un gran éxito", expresó Giselle. "Gracias a todos los actores que están involucrados en esta producción, de verdad que emociona mucho verlos juntos. Pocas veces se logra tener un elenco tan maravilloso lleno de tanto talento, muchísimas gracias por estar", agregó la reconocida productora mexicana. Mujer de nadie Misa de inicio de grabaciones de Mujer de nadie | Credit: Instagram Mujer de nadie Además de agradecer a Giselle por haberla elegido para protagonizar esta nueva historia, su protagonista, Livia, expresó su deseo de que este melodrama sea del agrado del público. Livia Brito Livia Brito, protagonista de Mujer de nadie | Credit: Instagram Mujer de nadie "Que esto sea un exitazo […] y que alcancemos cifras todavía no vistas, que Dios así lo quiera", dijo la actriz cubana, quien el año pasado rompió récords de audiencia con La desalmada. Mujer de nadie Misa de inicio de grabaciones de Mujer de nadie | Credit: Instagram Mujer de nadie "Nervioso" pero "muy feliz" de formar parte de esta historia, Marcus también tuvo palabras de agradecimiento durante la misa de inicio de grabaciones de la telenovela. Marcus Marcus Ornellas, protagonista de Mujer de nadie | Credit: Instagram Mujer de nadie "Gracias Livia, gracias compañeros, gracias mi querida Giselle por esta historia, por este personaje, por este reparto maravilloso que me llena el alma de trabajar con gente tan talentosa, con mis directores, que los admiro y los quiero mucho y de verdad nos van a llevar por una línea nueva […]", expresó el actor de origen brasileño. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mujer de nadie Marcus Ornellas y Livia Brito, protagonistas de Mujer de nadie | Credit: Instagram Mujer de nadie Además de Brito, Marcus y la productora, en el evento también estuvieron presentes los actores Plutarco Haza, Azela Robinson, Cynthia Klitbo, María Penella, Verónica Merchant, Juana Arias, Carmen Aub y Francisco Pizaña, entre otros. Mujer de nadie Claquetazo de inicio de grabaciones de Mujer de nadie | Credit: Instagram Mujer de nadie Mujer de nadie, adaptación de la exitosa telenovela mexicana Amarte es mi pecado, se estrenará durante la segunda mitad del año en México por Las Estrellas en horario estelar.

